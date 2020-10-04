Европейский союз считает, что требования Беларуси, чтобы Польша и Литва отозвала своих послов из страны – необоснованны. В Беларуси еще хотели, чтобы страны сократили дипломатический штат посольств, однако такие заявления "вызвали сожаление" в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что это противоречит логике диалога и лишь дополнительно изолирует власть в Минске.

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Боррель сказал, что такие попытки Беларуси атаковать определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза.

Это было четко подтверждено Европейским Советом 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобъемлющий национальный диалог,

– заметил Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента. Для этого нужно провести новые свободные и честные выборы без внешнего вмешательства.

Справка. Официальный Минск ожидал, что соседние Польша и Литва сократят свой дипкорпус в Беларуси. Однако главы МИД этих стран отказались это делать. Они убеждены, что такие "каналы связи" должны быть сохранены.