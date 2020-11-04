Это манипуляция в земельной реформе, – глава Госгеокадастра о проекте решения КСУ
Конституционный Суд Украины обнародовал проект решения, в котором фактически предложил свернуть рынок земли. В нем говорится о том, что субъектом права собственности на землю является исключительно народ Украины.
Проект решения КСУ – абсолютное нарушение любых норм и правил. Это сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в эфире 24 канала.
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Противоречивые трактовки
По его словам, в проекте есть значительное количество противоречивых трактовок, которые совершенно не соответствуют действующей Конституции Украины.
Мы считаем, что это провокация. Обнародование проекта решения отдельным судьей КСУ – это нарушение всех принципов судебного разбирательства такой категории дела. Самое главное – это своеобразная попытка манипуляции в земельной реформе,
– отметил Лещенко.
Нарушения в решении проекта
Он подтвердил, что действующий судья КСУ, экс-депутат, который представлял политическую партию "Батькивщина" обнародовал проект решения до момента рассмотрения вопроса.
"То, что указано в этом проекте на 50 страниц противоречит главному документу Украины. Судья забыл отметить, что нормы Конституции украинского права собственности распространяется не только на государственную, но и на частную и коммунальную собственность", – сказал глава Госгеокадастра.
Также он добавил, что вскоре в Госгеокадастре обнародуют позицию председателя и покажут в 50-текстовом решение противоречие толкования норм Конституции. Ведь если КСУ сужает ее нормы и объясняет ее таким специфическим способом, то это не что иное, как подмена главного документа Украины.
Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала
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