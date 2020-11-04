Конституционный Суд Украины обнародовал проект решения, в котором фактически предложил свернуть рынок земли. В нем говорится о том, что субъектом права собственности на землю является исключительно народ Украины.

Проект решения КСУ – абсолютное нарушение любых норм и правил. Это сообщил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в эфире 24 канала.

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Противоречивые трактовки

По его словам, в проекте есть значительное количество противоречивых трактовок, которые совершенно не соответствуют действующей Конституции Украины.

Мы считаем, что это провокация. Обнародование проекта решения отдельным судьей КСУ – это нарушение всех принципов судебного разбирательства такой категории дела. Самое главное – это своеобразная попытка манипуляции в земельной реформе,

– отметил Лещенко.

Напомним. Ранее глава Госгеокадастра Роман Лещенко заверил, что земельная реформа неизбежна и ни одно решение КСУ не сможет ее остановить.

Нарушения в решении проекта

Он подтвердил, что действующий судья КСУ, экс-депутат, который представлял политическую партию "Батькивщина" обнародовал проект решения до момента рассмотрения вопроса.

"То, что указано в этом проекте на 50 страниц противоречит главному документу Украины. Судья забыл отметить, что нормы Конституции украинского права собственности распространяется не только на государственную, но и на частную и коммунальную собственность", – сказал глава Госгеокадастра.

Также он добавил, что вскоре в Госгеокадастре обнародуют позицию председателя и покажут в 50-текстовом решение противоречие толкования норм Конституции. Ведь если КСУ сужает ее нормы и объясняет ее таким специфическим способом, то это не что иное, как подмена главного документа Украины.

Обратите внимание! Против земельной реформы активно выступали Виктор Медведчук, Игорь Коломойский и Юлия Тимошенко.

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала