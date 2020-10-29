В Евросоюзе считают последнее решение Конституционного суда основанием для приостановления безвиза. Однако вицепремьер Ольга Стефанишина надеется, что до запуска процедуры отмены безвиза не дойдет.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс признал, что решение КСУ – это не то, что ожидали от Украины и Конституционного суда. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

К теме Возвращаемся в прошлое благодаря КСУ: так безвиз с ЕС все?

Он отметил, что суд должен своей деятельностью опираться на верховенство права, а не на содержимое своих карманов.

Я бы назвал это решение прыжком назад, в прошлое,

– отметил Ауштрявичюс.

По его словам, решение нужно изменить и найти ему альтернативу. Ведь оно противоречит ценностям Евросоюза: доверию, систематичности и ориентации на будущее.

Позорное решение КСУ

Депутат от Европарламента сказал, что решение КСУ – полностью позорное. Его нужно изменить на более конституционное, правовое и политическое.

"Я надеюсь, что Зеленский создаст коалицию всех прогрессивных политических сил и институтов Украины, которые беспокоятся о будущем Украины, а не только о неофициальных доходах некоторых судей и политиков", – отметил Ауштрявичюс.

Борьба прошлого и будущего

Он также добавил, что в Украине борется прошлое с будущим. Прошлое хочет благодаря людям и равенству между ними создать себе лучшее будущее. Но оно – не европейское.

"Мы сделаем все возможное, чтобы начать диалог с Украиной", – сказал эксперт.