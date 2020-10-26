Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что односторонний выход Украины из минских соглашений станет для Украины "самоубийством". По его мнению, договоренности нужно модернизировать.

Алексей Резников также объяснил, почему минские соглашения невозможно выполнить на 100%. Об этом политик рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Минские договоренности: почему Украина не может отказаться

На вопрос, почему Президент Украины Владимир Зеленский публично не заявит об отказе от минских соглашений, Резников ответил: "Потому что отказываться от "Минска" в одностороннем порядке – самоубийство".

Этого делать нельзя, потому что это политико-дипломатическими четырех стран – Германии, Франции, Украины и России. В то же время выполнить минские соглашения на 100% невозможно,

– отметил Резников.

По его словам, "Минск" невозможно выполнить полностью хотя бы потому, что "сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот". Резников отметил, что сейчас говорится только о возможности и необходимости модернизации договоренностей.

Обратите внимание! По мнению Алексея Резникова, минские договоренности нуждаются в модернизации. Однако, как базовый документ, они могут функционировать. Сколько еще будет существовать "Минск" – будет зависеть от коммуникации между странами "нормандского формата".



Ранее Резников рассказал, что причиной того, что в минских договоренностях очень много спорных моментов является то, что их подписывали под большим давлением и в сложной политической ситуации. Чиновник охарактеризовал условия - "с дулом у виска".