Народные депутаты направили представление в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным создание Высшего антикоррупционного суда. Это уже не первая атака на независимые антикоррупционные структуры.

Юрист центра противодействия коррупции Елена Щербань считает, что можно сравнить это представление и представление в НАБУ. Тогда были определенные неконституционные положения, но они не тянули за собой признание уничтожения целого учреждения. Но нет ни одного положения закона, которое можно было бы поставить под сомнение относительно Антикоррупционного суда. Об этом она заявила в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале.

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Однако депутаты, которые инициировали это представление, говорят о каких-то "особенностях" суда. Но это бессмысленная аргументация. Его юрисдикция гораздо шире, даже за НАБУ, и пользуется теми же правилами, что и другие суды,

– отметила Щербань.

Ей хочется надеяться на здравый смысл Конституционного суда. Но есть некоторые оговорки.

Это сигнал для самого Антикоррупционного суда,

– отметила Щербань.

Что сделал Антикоррупционный суд?

И она рассказала о его особенностях. А именно: он начал выносить приговоры по топ-коррупционерам, в общем уже есть 12 тюремных приговоров.

"На сегодня Антикоррупционный суд рассматривает санкции: дает разрешение на обыски топ-чиновников, в том числе заключения под стражу или разрешение на доступ к документам. И этого все боятся", – подчеркнула Щербань.

Также она подытожила, что в этом случае четко прослеживается потенциальный и реальный конфликт интересов.інтересів.

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