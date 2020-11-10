Карантин выходного дня – это определенный сигнал о локдауне, однако это указывает и на то, что ограничения не касаются всех сфер. В то же время карантинные мероприятия являются пределом понимания того, что дальше испытывать систему на устойчивость почти невозможно.

Большинство стран прибегли к шагам, проведя переговоры с бизнесом. Об этом в эфире программы "6/9" на 24 канале рассказала экс-министер здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Она отметила, что здравоохранение, эпидемиология и биобезопасность являются важнейшими факторами для жизни в стране. Если власть не может обеспечить биобезопасность граждан, то из государства не только все уедут, но и будет затронут вопрос смертности, считает Скалецкая.

Гарантии для бизнеса

Бывшая министр здравоохранения отметила, что весной многие предприниматели не имели никакого дохода и поддержки. Однако она убеждена, что если сейчас прибегнуть к такому же локдауну, но предоставить определенные гарантии бизнесу – тогда карантин будут совсем по-другому воспринимать. Позиция государства всегда касается интересов большого количества разных групп, подчеркнула Зоряна Скалецкая.

Из 40 миллионов украинцев, 11 – пенсионеры, в том числе есть и люди, которые имеют другие социальные выплаты. То есть, есть лишь небольшое количество предпринимателей, которые самостоятельно кормят свои семьи, поэтому идет речь о меньшем количестве тех, кого надо поддержать,

– рассказала экс-министер.

Также она отметила, что в Украине есть процесс децентрализации, который указывает на то, что власть на местах имеет достаточно большое влияние. Если они считают, что карантин и биобезопасность важнее, чем бизнес, который формирует их бюджет – это будет их выбор, убеждена Зоряна Скалецкая.

Справка. В правительстве анонсировали введение карантина выходного дня. Соответствующие ограничения могут начать действовать с 14 ноября. Согласно информации, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Работу общественного транспорта не будут останавливать.