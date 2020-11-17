Мэр Львова Андрей Садовый отметил, в Украине нет единой позиции относительно карантина выходного дня. То есть, Кабмин думает одно, а Верховная Рада и власть на местах придерживаются другого мнения. Поэтому надо все срочно объединять. И, вполне вероятно, что вскоре правительство подготовит новую карантинную постановление, учтя все замечания.

Подробнее о заявлении Садового относительно карантина выходного дня

Садовый отметил, что утром 16 ноября мэры городов имели совещание с премьер-министром. И это было первое такое совещание за последние 3 месяца. Об этом львовский городской глава заявил в эфире программы "Свобода слова".

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"И на самом деле провалена информационная политика. Потому что такие вещи в стране, как локдаун, или любые карантины можно делать, когда есть общая позиция местной и государственной власти, а также бизнеса", – отметил мэр Львова.

По его словам, когда в Украине вводили карантин в апреле, то тогда бизнес пришел к власти за помощью и было понимание.

А сейчас что получается!? Кабмин принимает постановление, а Верховная Рада его вскоре отменит. Это сюрреализм какой-то. То есть разбалансированная ситуация в государстве, и надо срочно все это объединять,

– подчеркнул Садовый.

Он добавил, что возлагает большую надежду на Верховную Раду – парламент на ближайшем заседании должен дать нормальный импульс. И тогда правительство, проведя консультации и учитывая рекомендации медиков, подготовит новое качественное постановление. Львовский мэр также сообщил, что общался со многими медиками, и те выступают против карантина выходного дня.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала