Лидер антилукашенковской оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали общенациональную забастовку. Политики заявила, что солидарность белорусов "испугала режим".

У нас все получилось, – обращение Тихановской

Видеообращение Тихановской опубликовал ее телеграм-канал в понедельник, 26 октября, вечером. Вспомнила в нем политик и об очередных репрессиях в Беларуси, и о забастовке, и о героизме протестующих.

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Светлана Тихановская поражена, как белорусы – от студентов до пенсионеров, от медиков до айтишников – вышли на протесты 26 октября. Солидарными с народом были и государственные заводы, и частные предприятия.

Эта сила солидарности испугала режим. Он (Лукашенко – 24 канал) вновь использует репрессии, потому что больше ни на что не способен,

– подчеркнула Тихановская.

По ее словам, в Беларуси был важный день, ведь заработали цепи солидарности.

"Сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. И я верю, что это было только начало", – подытожила оппозиционерка.

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