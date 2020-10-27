Это только начало, – Тихановская о первом дне забастовки в Беларуси
Лидер антилукашенковской оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали общенациональную забастовку. Политики заявила, что солидарность белорусов "испугала режим".
У нас все получилось, – обращение Тихановской
Видеообращение Тихановской опубликовал ее телеграм-канал в понедельник, 26 октября, вечером. Вспомнила в нем политик и об очередных репрессиях в Беларуси, и о забастовке, и о героизме протестующих.
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Светлана Тихановская поражена, как белорусы – от студентов до пенсионеров, от медиков до айтишников – вышли на протесты 26 октября. Солидарными с народом были и государственные заводы, и частные предприятия.
Эта сила солидарности испугала режим. Он (Лукашенко – 24 канал) вновь использует репрессии, потому что больше ни на что не способен,
– подчеркнула Тихановская.
По ее словам, в Беларуси был важный день, ведь заработали цепи солидарности.
- "Сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. И я верю, что это было только начало", – подытожила оппозиционерка.
Обращение Тихановской в день начала национальной забастовки в Беларуси: видео
Что происходит в Беларуси?9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Лукашенко объявили победителем с 80,1% голосов избирателей. Страну после этого мгновенно охватили масштабные акции протеста, жестоко подавляемые силовиками.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко время до 25 октября, чтобы мирно уйти с должности. Конечно, этого не произошло, поэтому в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка.