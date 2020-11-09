Это умышленное убийство, – врач об использовании водометов на митингах в Грузии
Вечером 8 ноября 2020 года против митингующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием признать новые парламентские выборы, задействовали водометы. Это произошло без предупреждения, когда десятки людей приблизились к ограждениям.
Врач-кардиолог нью-йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гегечкори, которая лечит больных COVID-19, утвердила, что применение водометов в условиях пандемии означает умышленное убийство. Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.
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Гегечкори призвала сотрудников силовых структур не забывать о том, что из-за сложной эпидемиологической ситуации больницы в стране переполнены, поэтому мест для пострадавших может не быть.
Вы не сможете жить с этим грехом, не сможете смотреть в глаза своим детям! Сейчас преследовать голодных и замерзших людей означает сознательно совершать убийство! Пожалуйста, не убивайте людей,
- сказала врач.
По ее словам, те митингующие, которые промокли и замерзли, уже могут быть инфицированными. Они имеют более высокий риск заболеть сложной формой COVID-19 чем те, кто наблюдает за этим преступлением из теплых комнат.
Протесты в Грузии: что известно
- Протесты в Грузии начались 1 ноября 2020 года.
- Митингующие вышли на улицы из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов. Они отказались признавать победу провластной партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
- Независимые наблюдатели из "Transparency International – Грузия" сообщили, что на избирательных участках были сотни нарушений. Однако в ОБСЕ заявили, что не заметили ничего существенного.
- Оппозиционные политики отказались от мандатов и заявили, что будут бороться за честные выборы.
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