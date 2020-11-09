Президент Владимир Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В то же время глава государства возмутился тем, что эта новость вызвала радость у его политических оппонентов.

Что сказал Зеленский

Зеленский пожелал своим конкурентам здоровья и обязательного выздоровления. Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

Читайте также Ермак заболел коронавирусом: что известно о состоянии политика

Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не желал и не пожелаю,

– подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что был готов к тому, что может заразиться коронавирусом. Президент удивился, что болезнь обошла его, когда заболели родные.

Глава государства также поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления: "Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов".

Отметим, некоторые украинские политики после того, как стало известно о коронавирусе у Зеленского, выразили радость в социальных сетях. В частности, экс-советник министра обороны Юрий Бирюков на своей странице в Фейсбуке написал "Ну хоть какие-то хорошие новости".

Добавим, что мужчина занимал должность советника министра при каденции пятого президента Петра Порошенко.



Обратите внимание! Президент Зеленский заявлял, что чувствует себя хорошо. Из симптомов коронавируса у него только повышенная температура – 37,5. Однако в дальнейшем глава государства будет работать дистанционно, кроме того он самоизолируется. Добавим, что недуг также подхватил глава Офиса президента Анрий Ермак.