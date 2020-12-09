В 2020 году дорожники достигли значительных успехов в сфере создания качественной транспортной инфраструктуры во всех регионах Украины.

Об этом заявила народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Велике Будівництво" Елена Шуляк во время мероприятия "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передает РБК-Украина.

Она обратила внимание на тот факт, что в этом году уже к декабрю было отремонтировано 3 926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. В прошлом году было отремонтировано всего лишь 846,97 км автодорог, а потрачено 25,1 млрд грн. Средняя стоимость ремонта 1 км дороги в 2020 году стала ниже на 4,5 млн грн по сравнению с 2019 годом.

По мнению Шуляк, этого удалось достичь в том числе с помощью максимальной прозрачности всех процедур.

В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году,

– сообщила нардеп.

Кроме этого, благодаря реализации программы "Велике будівництво" дороги создаются в областях, которые долгое время игнорировала власть.

"В Винницкой области за 2017-2019 годы отремонтировано 274,8 км, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области", – привела данные Шуляк.

По ее словам, в некоторых регионах эта разница еще больше. Так, например, в Закарпатской области раньше ремонтировалось по 10-40 км в год. В Луганской области за 2019 год было отремонтировано всего 19 км дорог.

"В 2020 году мы изменили подходы, и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в ее регионах прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране", – подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее экономист Михаил Кухар сообщил, что реализация программы "Большое строительство" помогло остановить падение ВВП в четвертом квартале этого года.