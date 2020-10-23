Доступ на Эверест закрыли: что случилось
Непал закрыл доступ на высочайшую точку планеты – гору Эверест. Дело в том, что в поселке, расположенном на подножии вершины, зафиксировали первый случай коронавируса.
Поэтому власти Непала срочно остановили транспортное сообщение с регионом. Об этом сообщает The Himalayan.
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В Намче-Базаре стало известно о первом случае заражения коронавирусом, после этого рейсы в район Эвереста прекратили,
– говорится в сообщении.
Когда сообщение возобновят – неизвестно. Власть заявляет, что сообщит об этом отдельным сообщением.
23 октября группа врачей должна прибыть в поселок Намче-Базар. Это ключевой пункт для альпинистов, направляющихся на Эверест. Медики займутся там сбором образцов для тестирования на COVID-19.
Намче-Базар на карте:
Что известно об Эвересте?Это – самая высокая точка планеты, другое ее название – Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8 848 метров над уровнем моря.
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