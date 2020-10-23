Непал закрыл доступ на высочайшую точку планеты – гору Эверест. Дело в том, что в поселке, расположенном на подножии вершины, зафиксировали первый случай коронавируса.

Поэтому власти Непала срочно остановили транспортное сообщение с регионом. Об этом сообщает The Himalayan.

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В Намче-Базаре стало известно о первом случае заражения коронавирусом, после этого рейсы в район Эвереста прекратили,

– говорится в сообщении.

Когда сообщение возобновят – неизвестно. Власть заявляет, что сообщит об этом отдельным сообщением.

23 октября группа врачей должна прибыть в поселок Намче-Базар. Это ключевой пункт для альпинистов, направляющихся на Эверест. Медики займутся там сбором образцов для тестирования на COVID-19.

Намче-Базар на карте:

Что известно об Эвересте? Это – самая высокая точка планеты, другое ее название – Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8 848 метров над уровнем моря.

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Обратите внимание! Период, когда Эверест можно покорить, довольно короткий – это несколько дней в конце апреля – начале мая. В этом году Непал отменил все весенние экспедиции на Эверест до 30 апреля из-за коронавируса.