Венгерский политик, которого застукали на секс-вечеринке, вышел из партии Орбана
Йожеф Саер вышел из консервативной партии премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Все потому, что политик находился на скандальной секс-вечеринке с нарушением коронавирусных ограничений.
Венгерский политик и евродепутат Саер вышел из партии "Фидес" 3 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Заметим, накануне Саер заявил о своем выходе из Европейского парламента.
Реакция премьер-министра Венгрии
Действия нашего депутата несовместимы с ценностями нашего политического объединения,
– заявил Орбан.
Он также добавил, что партия не забудет и не откажется от результатов 30-летней работы Саера. Однако поступок политика, мол, не имеет никакого оправдания.
Главное о скандале на секс-вечеринке в Брюсселе
- 27 ноября полиция остановила вечеринку в одном из баров Брюсселя.
- Гости были почти голые и играли в игру.
- Правоохранители задержали 25 участников мероприятия, среди них – несколько дипломатов и члена Европарламента. Им выписали штрафы в размере 250 евро за нарушение карантинных требований.
- Саер якобы пытался бежать через желоб на крыше, однако полиция все же смогла его арестовать.
Заметим, Саер был членом Европарламента со времени присоединения Венгрии к ЕС в 2004 году. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя Европейской народной партии до 2019 года.
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