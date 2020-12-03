Йожеф Саер вышел из консервативной партии премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Все потому, что политик находился на скандальной секс-вечеринке с нарушением коронавирусных ограничений.

Венгерский политик и евродепутат Саер вышел из партии "Фидес" 3 декабря. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Актуально Евродепутата застали на секс-вечеринке в Брюсселе: политик подал в отставку

Заметим, накануне Саер заявил о своем выходе из Европейского парламента.

Реакция премьер-министра Венгрии

Действия нашего депутата несовместимы с ценностями нашего политического объединения,

– заявил Орбан.

Он также добавил, что партия не забудет и не откажется от результатов 30-летней работы Саера. Однако поступок политика, мол, не имеет никакого оправдания.

Обратите внимание! Партия "Фидес" выступает за так называемые традиционные христианские ценности и жестко критикует ЛГБТ-сообщество. Сам Саер был одним из авторов поправок в Конституцию Венгрии, которая теперь признает только браки между мужчиной и женщиной.

Главное о скандале на секс-вечеринке в Брюсселе

27 ноября полиция остановила вечеринку в одном из баров Брюсселя.

Гости были почти голые и играли в игру.

Правоохранители задержали 25 участников мероприятия, среди них – несколько дипломатов и члена Европарламента. Им выписали штрафы в размере 250 евро за нарушение карантинных требований.

Саер якобы пытался бежать через желоб на крыше, однако полиция все же смогла его арестовать.

Заметим, Саер был членом Европарламента со времени присоединения Венгрии к ЕС в 2004 году. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя Европейской народной партии до 2019 года.