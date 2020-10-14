Ужасное столкновение вертолетов ВВС в Афганистане: погибли 15 человек
На юге провинции Гильменд столкнулись 2 вертолета. Они принадлежали военно-воздушным силам Афганистана.
В результате столкновения вблизи Навы вечером 13 октября 2020 года погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили на сайте Tolo News.
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По предварительной информации, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.
Пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава. Впрочем, Министерство обороны Афганистана не комментирует катастрофу. Причины столкновения тоже пока неизвестны.