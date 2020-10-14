На юге провинции Гильменд столкнулись 2 вертолета. Они принадлежали военно-воздушным силам Афганистана.

В результате столкновения вблизи Навы вечером 13 октября 2020 года погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщили на сайте Tolo News.

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По предварительной информации, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

В афганской провинции Кундуз последние несколько лет продолжаются активные столкновения. Хотя между официальным Кабулом и представителями Талибана происходят мирные переговоры в Катаре, столкновения в Афганистане не прекращаются. Боевики Талибана пытаются захватить маленькие городки или целые районы в Афганистане, стремясь консолидировать свои позиции. Подробнее читайте здесь.

Пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава. Впрочем, Министерство обороны Афганистана не комментирует катастрофу. Причины столкновения тоже пока неизвестны.