Хотя президент Владимир Зеленский и болеет сейчас коронавирусом, у его пресс-секретарши Юлии Мендель недуга пока нет. Свое инфицирование COVID-19 Мендель назвала наибольшим фейком утра.

Прес-ссекретарь заверила, что тесты на коронавирус делает регулярно. Об этом Мендель сообщила в фейсбуке.

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Догадаетесь, какой наибольший фейк утра? Если будет положительный – сообщу,

– отметила Мендель.

Ранее СМИ сообщили, что у Мендель – COVID-19

Ранее "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что прес-ссекретарь Зеленского получила положительный тест на COVID-19 еще за неделю до того, как сообщили о болезни сам Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак. Также якобы COVID-19 был у советника Ермака Михаила Подоляка, а заместительница главы Офиса Президента Юлия Ковалив от болезни уже выздоровела.

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