Наибольший фейк, – Мендель о своем инфицировании коронавирусом
Хотя президент Владимир Зеленский и болеет сейчас коронавирусом, у его пресс-секретарши Юлии Мендель недуга пока нет. Свое инфицирование COVID-19 Мендель назвала наибольшим фейком утра.
Прес-ссекретарь заверила, что тесты на коронавирус делает регулярно. Об этом Мендель сообщила в фейсбуке.
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Догадаетесь, какой наибольший фейк утра? Если будет положительный – сообщу,
– отметила Мендель.
Ранее СМИ сообщили, что у Мендель – COVID-19
Ранее "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что прес-ссекретарь Зеленского получила положительный тест на COVID-19 еще за неделю до того, как сообщили о болезни сам Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак. Также якобы COVID-19 был у советника Ермака Михаила Подоляка, а заместительница главы Офиса Президента Юлия Ковалив от болезни уже выздоровела.
Коронавирус у высшего руководства Украины:
- 9 ноября о диагностированном коронавирусе сообщили Зеленский и Ермак. Оба отметили, что чувствуют себя нормально.
- 11 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что у него тоже COVID-19.
- Недуг подхватили и глава Минфина Сергей Марченко, глава Минобороны Андрей Таран, а также вице-премьер Алексей Резников.
- Сейчас по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, и Ермак, и Зеленский находятся в больнице "Феофания".
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