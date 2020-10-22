На Юлию Кузьменко вновь надели электронный браслет
Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко вновь надела электронный браслет. Это произошло уже второй раз с начала расследования дела.
Заметим, что с Кузьменко сняли электронный браслет в августе. И вот суд принял противоположное решение. Фото электронного браслета врач и волонтер обнародовала на своей странице в фейсбуке.
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По решению суда, Юлия Кузьменко должна находиться под круглосуточным домашним арестом.
Меня вновь новым гаджетом осчастливили,
- написала Кузьменко.
Что известно о Юлии Кузьменко?
Это украинская волонтер и врач, которая в декабре 2019 года стала фигуранткой дела убийства Павла Шеремета. Ей приписывают то, что она заложила взрывчатку под авто, которое взорвалось в центре Киева в 2016 году. Шеремет, который был за рулем, погиб на месте.
Дело убийства Павла Шеремета: главное
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела убийства Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
- Дугарь в мае 2020 года избрали меру пресечения. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Антоненко оставили в СИЗО.
- В августе с Кузьменко сняли электронный браслет – в соответствии с решением суда, которое было принято во время первого рассмотрения ходатайства прокуроров об избрании мер пресечения обвиняемым по этому делу во время слушания дела по существу.
- 4 сентября суд определил присяжных по этому делу. А 21 октября Шевченковский районный суд оставил Антоненко под стражей 19 декабря.
- Кузьменко, как и все задержанные, отрицает свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.