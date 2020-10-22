Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко вновь надела электронный браслет. Это произошло уже второй раз с начала расследования дела.

Заметим, что с Кузьменко сняли электронный браслет в августе. И вот суд принял противоположное решение. Фото электронного браслета врач и волонтер обнародовала на своей странице в фейсбуке.

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По решению суда, Юлия Кузьменко должна находиться под круглосуточным домашним арестом.

Меня вновь новым гаджетом осчастливили,

- написала Кузьменко.

Что известно о Юлии Кузьменко?

Это украинская волонтер и врач, которая в декабре 2019 года стала фигуранткой дела убийства Павла Шеремета. Ей приписывают то, что она заложила взрывчатку под авто, которое взорвалось в центре Киева в 2016 году. Шеремет, который был за рулем, погиб на месте.

Дело убийства Павла Шеремета: главное