Юрий Бутусов обвинил Минобороны и его руководителя Андрей Тарана во лжи. Также он намерен подавать в суд. Бутусов является известным украинским журналистом-расследователем в отношении оборонного сектора, и Минобороны публично предлагало ему должность в ведомстве. И якобы уже состоялось собеседование.

Что заявил Бутусов в отношении Минобороны

Журналист считает, что прежде всего солгал министр обороны Андрей Таран. Речь идет о проведении с ним собеседования и о причинах отказа в предоставлении ему должности. Об этом Бутусов написал в фейсбуке.

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Вместо этого мне нахамили на сайте Минобороны. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений, а также удаления оскорблений в мою сторону. Прошу помощи правозащитников, организаций, защищающих права журналистов – как защитить себя от оскорблений Министерства обороны?

– заметил Бутусов.

Он добавил, что его:

не пригласили на встречу с министром обороны,



не дали возможности презентовать программу действий,



не предоставили ни одной должности, которую он мог бы занять в Минобороны.

О какой именно лжи со стороны Минобороны говорит Бутусов

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В Минобороны заявили, что идея приобщить Бутусова к работе не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания. А их, по оценке кадрового органа Минобороны, у Бутусова нет.

Сам Бутусов со ссылкой на пост Минобороны заявляет, они предложили ему "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его специальное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики".

То есть, раньше вы считали, что я – эксперт, которому можно доверить любую работу, о которой я писал. А сейчас за два дня все это куда-то исчезло? Я обратил внимание на одну из "министерских позиций" – заместителя министра обороны, что дает возможность контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий,

– заметил Бутусов.

Как подчеркнул он, ему казалось, если эта программа не подходит, то Минобороны предоставит определенные конкретные замечания. Но, как только Бутусов дал согласие – ему "просто нахамили".

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По словам расследователя, накануне ему позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино. И сказал, что ждет, когда он организует встречу с министром, так как именно Андрей Таран отвечает за официальное предложение работы Бутусову.

Далее Яцино поблагодарил Бутусова и повесил трубку. После этого журналист "прочитал мерзкую ложь и хамство в свою сторону".

Речь идет о словах ведомства, где они заявляют, что по результатам разговора с Бутусовым "кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций".

"Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал, о каких компетенциях он со мной говорил? Потому что никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне много раз на разных встречах выражал свое уважение и благодарность за участие в работе Минобороны и за то, что я пишу о Министерстве обороны. И никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал", – заявил Бутусов.

По его словам, если Яцино не пойдет на публичную встречу, он будет вынужден привлечь его на такую встречу через суд, через народных депутатов.

"Люди должны знать правду – со мной никто ничего не обсуждал", – констатировал журналист.

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В Минобороны отметили, что "порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона".

Также в ведомстве выразили надежду, если Бутусов все же примет их предложение, то "его способности позволят быстро обрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности".

На это журналист ответил, что такая позиция Минобороны является алогичной. Так как:

с ним не провели встречу,



он не смог разъяснить суть моей программы, какие кадры он собирается привлекать к работе.

Поэтому он требует ему сказать, кто конкретно вынес такое решение о "некомпетентности" и кто несет ответственность за такое лживое заявление.

Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками "квартала" срач. Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления и ложь вам придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны – травлей неугодного журналиста,

– подчеркнул Бутусов.

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Бутусов отметил, что ежедневно на фронте происходят обстрелы и гибнут украинские воины, но об этом не пишет министр обороны на сайте. Зато у чиновника есть время на оскорбления гражданина своей страны, журналиста, который виноват только в одном – что ответил на приглашение на работу в Минобороны, которое на всю страну сделал сам министр.

"Считаю необходимым провести публичную дискуссию с министром Тараном о сути моей программы, не сомневаюсь, что такая дискуссия раскроет, кто из нас является более компетентным, и привлечет большое внимание всех военнослужащих и волонтеров, всех граждан нашей страны", – заявил Бутусов.

В завершение он подчеркнул, что скандальное поведение Тарана требует оценки. И министр должен отвечать за свои слова и не позорить армию, которая во время войны защищает свой народ.

"Народ защищает, запомните, а не отдельных политиканов во власти", – резюмировал журналист.

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