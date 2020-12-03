Что известно о Юрии Гусеве: биография нового главы Укроборонпрома
Президент назначил 3 декабря Юрия Гусева главой Укроборонпрома. До этого Гусев был главой Херсонской области. Он также баллотировался в парламент от "Слуги народа", однако в какой-то момент снялся с выборов.
Больше о новом главе Укроборонпрома – читайте в материале 24 канала.
Читайте также Конфликт между Укроборонпромом и Минстратегом: почему срывается реформа "оборонки"
Биография Юрия Гусева
- Юрий Гусев родился 15 ноября 1979 года в Коростышеве на Житомирщине.
- Образование получил в Херсонском государственном техническом университете по специальности "финансы". Окончил университет с отличием.
- Во время учебы был студенческим мэром Херсона и председателем областной молодежной общественной организации "Молодая нация".
- Кроме того, с отличием окончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете
- Завершил 2 программы в Harvard Kennedy School (2011 и 2017 годы).
- В 2014 Гусев защитил диссертацию по экономике в Центре индустриальных проблем Национальной академии наук в Харькове.
- В 2018 защитил диссертацию по истории церкви в Черновицком православном богословском институте.
- Закончил программы в Aspen Institute Kyiv.
- Кандидат экономических наук, доцент, приглашенный профессор Военного университета Нуэва Гранада (Республика Колумбия), доктор богословских наук.
Гусев и Зеленский во время назначения председателем Херсонщины
Где работал Гусев
- В 1999 году Гусев стал советником председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам молодежной политики.
- В 2002 году баллотировался в Верховную Раду от избирательного блока политических партий "Команда озимого поколения".
- До 2009 года Гусев возглавлял коммерческие компании.
- После этого до 2014 года работал в различных органах государственной власти: был руководителем группы советников министра экономики, директором департамента национальных проектов, советником министра финансов.
- В течение 2014 – 2016 годов работал в Министерстве обороны Украины: был руководителем департамента экономической активности, заместителем министра и председателем Совета реформ Минобороны. Гусев – один из инициаторов проекта "Волонтерский десант".
- В 2016 году стал советником министра инфраструктуры.
- В 2018 – советником министра экологии и природных ресурсов.
- В течение 2016 – 2019 годов Гусев был частным предпринимателем, консультантом и советником международных и украинских финансовых институтов (IFC, EBRD, "Приватбанк").
- В 2019 году был 41 номером в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Однако решил не продолжать участие в выборах.
- В 2019 году стал председателем Херсонской ОГА.
Общественная деятельность Гусева
- Гусев – инициатор "Украинского клуба реформаторов".
- Член сообществ Аспен.
- Член совещательного совета Центра лидерства Украинского католического университета.
- До 17 июня 2019 года Гусев был президентом Международного объединения "Землячество Херсонщины". Кстати, в совет объединения входят экс-глава области Андрей Гордеев и председатель облсовета Владислав Мангер, который проходит по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.
- Председатель совета учредителей Международного Центра стратегий обороны и безопасности.
Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Юрий Гусев / Фото "Мост"
Личная жизнь Гусева
Женат на Ольге Гусевой, воспитывает сына Михаила и дочь Марию.
Занимается благотворительностью. Увлекается шахматами и бегом (пробежал 2 полумарафона).
Публикации
- Гусев – соавтор монографии "Отечественная практика и мировой опыт СЭЗ и ТПР".
- Соавтор книги "Как сделать Украину успешной".
- Соавтор "Книги Реформ".
- Автор исследований "Анализ расходов сектора обороны в Украине в 2006–2016" и "К вопросу демократического гражданского контроля над ВСУ", "Стать эффективными и избавиться от лишнего или Зачем нам нужна е-революция госинститутов?"
- Обладает авторским правом на сборник стихов "Непостижимость. Сборник стихов украинца".
Награды Гусева
- В 2015 году был награжден именным огнестрельным оружием.
- В том же году получил награду Главного управления разведки Минобороны – медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени.
- Памятный нагрудный знак министра обороны Украины "Защитнику Украины" (2015 год).
- Медаль Военной академии Королевства Испания "За заслуги" (2015 год).
- Награда Военного университета Нуэва Гранада (Республика Колумбия, 2018 год).
- Отраслевая премия "Лучший GR-специалист 2018 года" по версии Украинской ассоциации лоббизма и GR.
- "Региональный лидер года-2019" по версии общенациональной программы "Человек года" (премия).
Юрий Гусев / Фото "Украина молодая"
Е-декларация Гусева: имущество и доходы
- В своей электронной декларации за 2019 год Гусев указал, что владеет квартирой в Киеве на 55,2 квадратных метра. Кроме того, чиновник арендует в Херсоне дом на 158 квадратов. Имеет право пользования недостроенной квартирой в Киеве на 135,89 квадратных метра.
- Вместе с женой и иностранной гражданкой Гусев является владельцем двух земельных участков в Херсоне – на 504 и 20 квадратных метров.
- Что касается транспорта, то Гусев – владелец авто INFINITI Q30 (2017 года выпуска). А жена Гусева – владелица авто Toyota Camry (2007 года выпуска).
- Жена Ольга имеет корпоративные права и является конечной бенефициарной владелицей ООО "Юкрейниан фэшн групп".
Сколько Гусев заработал за 2019 год
- Что касается заработков, то за 2019 год Гусев получил 360 320 гривен зарплаты в АО КБ "Приватбанк".
- Еще 3000 гривен Гусев указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью в общественной организации "Сообщество Львовской бизнес-школы".
- Гонорар в размере 206 460 гривен чиновник получил от International Finance Corporation.
- Как дополнительное благо получил 5 943 гривны от АО КБ "Приватбанк".
- Еще 214 055 гривен зарплаты Гусев получил за год работы в Херсонской ОГА.
- 3 066 гривен зарплаты получил за работу по совместительству в Херсонском национальном техническом университете.
- 329 000 гривен Гусев указал как доход от предпринимательской деятельности в общественной организации "Украинский офис реформ".
- 105 000 гривен – доход от предпринимательской деятельности. В качестве источника дохода указана Алена Комиссарова.
- 10 155 гривен – проценты от банковского депозита.
Юрий Гусев с женой и детьми / Фото с фейсбук-страницы Гусева
Сколько заработала жена Гусева
- Что касается доходов жены Ольги, то она за год получила 20 865 гривен зарплаты за работу в общественной организации "Украинский Офис реформ".
- Еще 119 250 гривен получила как доход от продажи недвижимости.
- На банковских счетах Гусева размещены 21 121 гривна. А в наличности он хранит 300 000 гривен и 20 000 долларов. У жены в банке 2 227 гривен.
- Кроме того, Гусев имеет кредиты в банках в размере 18 276 гривен и 704 000 гривен. Жена имеет кредиты на 6 750 и 4 906 гривен.
- В расходах Гусев указал, что внес 135 400 гривен на уставную деятельность общественной организации; еще 433 926 гривен выплатил за лизинг авто; 1 071 157 гривен – выплата по предварительному договору купли-продажи квартиры.
Поделиться новостью