Президент назначил 3 декабря Юрия Гусева главой Укроборонпрома. До этого Гусев был главой Херсонской области. Он также баллотировался в парламент от "Слуги народа", однако в какой-то момент снялся с выборов.

Больше о новом главе Укроборонпрома – читайте в материале 24 канала. Читайте также Конфликт между Укроборонпромом и Минстратегом: почему срывается реформа "оборонки" Биография Юрия Гусева Юрий Гусев родился 15 ноября 1979 года в Коростышеве на Житомирщине.

Образование получил в Херсонском государственном техническом университете по специальности "финансы". Окончил университет с отличием.

Во время учебы был студенческим мэром Херсона и председателем областной молодежной общественной организации "Молодая нация".

Кроме того, с отличием окончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете

Завершил 2 программы в Harvard Kennedy School (2011 и 2017 годы).

В 2014 Гусев защитил диссертацию по экономике в Центре индустриальных проблем Национальной академии наук в Харькове.

В 2018 защитил диссертацию по истории церкви в Черновицком православном богословском институте.

Закончил программы в Aspen Institute Kyiv.

Кандидат экономических наук, доцент, приглашенный профессор Военного университета Нуэва Гранада (Республика Колумбия), доктор богословских наук.

Гусев и Зеленский во время назначения председателем Херсонщины Где работал Гусев В 1999 году Гусев стал советником председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам молодежной политики.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду от избирательного блока политических партий "Команда озимого поколения".

До 2009 года Гусев возглавлял коммерческие компании.

После этого до 2014 года работал в различных органах государственной власти: был руководителем группы советников министра экономики, директором департамента национальных проектов, советником министра финансов.

В течение 2014 – 2016 годов работал в Министерстве обороны Украины: был руководителем департамента экономической активности, заместителем министра и председателем Совета реформ Минобороны. Гусев – один из инициаторов проекта "Волонтерский десант".

В 2016 году стал советником министра инфраструктуры.

В 2018 – советником министра экологии и природных ресурсов.

В течение 2016 – 2019 годов Гусев был частным предпринимателем, консультантом и советником международных и украинских финансовых институтов (IFC, EBRD, "Приватбанк").

В 2019 году был 41 номером в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Однако решил не продолжать участие в выборах.

В 2019 году стал председателем Херсонской ОГА. Общественная деятельность Гусева Гусев – инициатор "Украинского клуба реформаторов".

Член сообществ Аспен.

Член совещательного совета Центра лидерства Украинского католического университета.

До 17 июня 2019 года Гусев был президентом Международного объединения "Землячество Херсонщины". Кстати, в совет объединения входят экс-глава области Андрей Гордеев и председатель облсовета Владислав Мангер, который проходит по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Председатель совета учредителей Международного Центра стратегий обороны и безопасности.

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и Юрий Гусев / Фото "Мост" Личная жизнь Гусева Женат на Ольге Гусевой, воспитывает сына Михаила и дочь Марию. Занимается благотворительностью. Увлекается шахматами и бегом (пробежал 2 полумарафона). Публикации Гусев – соавтор монографии "Отечественная практика и мировой опыт СЭЗ и ТПР".

Соавтор книги "Как сделать Украину успешной".

Соавтор "Книги Реформ".

Автор исследований "Анализ расходов сектора обороны в Украине в 2006–2016" и "К вопросу демократического гражданского контроля над ВСУ", "Стать эффективными и избавиться от лишнего или Зачем нам нужна е-революция госинститутов?"

Обладает авторским правом на сборник стихов "Непостижимость. Сборник стихов украинца". Награды Гусева В 2015 году был награжден именным огнестрельным оружием.

В том же году получил награду Главного управления разведки Минобороны – медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени.

Памятный нагрудный знак министра обороны Украины "Защитнику Украины" (2015 год).

Медаль Военной академии Королевства Испания "За заслуги" (2015 год).

Награда Военного университета Нуэва Гранада (Республика Колумбия, 2018 год).

Отраслевая премия "Лучший GR-специалист 2018 года" по версии Украинской ассоциации лоббизма и GR.

"Региональный лидер года-2019" по версии общенациональной программы "Человек года" (премия).

Юрий Гусев / Фото "Украина молодая" Е-декларация Гусева: имущество и доходы В своей электронной декларации за 2019 год Гусев указал, что владеет квартирой в Киеве на 55,2 квадратных метра. Кроме того, чиновник арендует в Херсоне дом на 158 квадратов. Имеет право пользования недостроенной квартирой в Киеве на 135,89 квадратных метра.

Вместе с женой и иностранной гражданкой Гусев является владельцем двух земельных участков в Херсоне – на 504 и 20 квадратных метров.

Что касается транспорта, то Гусев – владелец авто INFINITI Q30 (2017 года выпуска). А жена Гусева – владелица авто Toyota Camry (2007 года выпуска).

Жена Ольга имеет корпоративные права и является конечной бенефициарной владелицей ООО "Юкрейниан фэшн групп". Сколько Гусев заработал за 2019 год Что касается заработков, то за 2019 год Гусев получил 360 320 гривен зарплаты в АО КБ "Приватбанк".

Еще 3000 гривен Гусев указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью в общественной организации "Сообщество Львовской бизнес-школы".

Гонорар в размере 206 460 гривен чиновник получил от International Finance Corporation.

Как дополнительное благо получил 5 943 гривны от АО КБ "Приватбанк".

Еще 214 055 гривен зарплаты Гусев получил за год работы в Херсонской ОГА.

3 066 гривен зарплаты получил за работу по совместительству в Херсонском национальном техническом университете.

329 000 гривен Гусев указал как доход от предпринимательской деятельности в общественной организации "Украинский офис реформ".

105 000 гривен – доход от предпринимательской деятельности. В качестве источника дохода указана Алена Комиссарова.

10 155 гривен – проценты от банковского депозита.

Юрий Гусев с женой и детьми / Фото с фейсбук-страницы Гусева Сколько заработала жена Гусева Что касается доходов жены Ольги, то она за год получила 20 865 гривен зарплаты за работу в общественной организации "Украинский Офис реформ".

Еще 119 250 гривен получила как доход от продажи недвижимости.

На банковских счетах Гусева размещены 21 121 гривна. А в наличности он хранит 300 000 гривен и 20 000 долларов. У жены в банке 2 227 гривен.

Кроме того, Гусев имеет кредиты в банках в размере 18 276 гривен и 704 000 гривен. Жена имеет кредиты на 6 750 и 4 906 гривен.

В расходах Гусев указал, что внес 135 400 гривен на уставную деятельность общественной организации; еще 433 926 гривен выплатил за лизинг авто; 1 071 157 гривен – выплата по предварительному договору купли-продажи квартиры.