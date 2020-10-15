Двух женщин ромской национальности подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Их задержали в Донецкой области, где обе "работали" после совершенного 29 сентября на Николаевщине преступления.

Злоумышленницы обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска на крупную сумму – 950 тысяч гривен, сообщили в полиции Николаевской области. Теперь обеих женщин будут судить. Если их дело не развалится во время следствия.

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По данным правоохранителей, пенсионерка из Южноукраинска отдала обоим подозреваемым большое количество денег и драгоценностей, чтобы избавиться от "смертельной порчи".

Как действовали мошенницы

Следователи выяснили, что пострадавшую задержанные якобы "подцепили" возле магазина. Подойдя к пенсионерке, женщины рассказали ей о собственных "сверхвозможностях". Но для собственного спасения пенсионерке надо пойти домой и отдать им все ценные вещи.

Доверчивая бабушка отдала злоумышленницам золотые украшения, 1 тысячу евро, 2 тысячи долларов и 650 тысяч гривен. Всего добычей аферистов стало имущество на сумму в 950 тысяч гривен.

Пенсионерка отдала злоумышленницам денег и драгоценностей почти на миллион / фото пресс-службы полиции Николаевщины

Когда же женщины ушли, она поняла, что ее обманули.

Нашли на Донбассе

Сорвав с пенсионерки большой куш, подозреваемые поехали "работать" в Мариуполь, где обе жили. Там их и задержали. По данным правоохранителей, старшая подозреваемая 66 лет привлекалась к ответственности за такие же преступления. Младшая, 33-летняя, проблем с законом не имела.

Во время обыска квартиры обоих подозреваемых копы нашли немалое количество ювелирных изделий, а также деньги, которые могли принадлежать потерпевшей.

Что ждет злоумышленниц

Если полицейские докажут, что преступление совершили именно подозреваемые, им "светит" от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Выбирать меру пресечения обеим женщинам будут на Николаевщине, где они якобы и обманули пенсионерку.

В доме женщин нашли немало драгоценностей и денег / фото пресс-службы полиции Николаевщины