В польском городе Скерневице открыли монумент, посвященный 100-летию Варшавской битвы. Это сделали, чтобы напомнить о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны.

Монумент назвали "Перед Варшавской битвой". Это отметили в официальном сообщении министерства культуры Польши.

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Кого изобразили на монументе

На монументе изобразили:

польского маршала Юзефа Пилсудского;

венгерского премьера Пала Телеки;

французского политического деятеля Шарля де Голля;

украинского атамана Симона Петлюру.

Чья инициатива

Монумент создали по инициативе Stowarzyszenie Skierniewice 2019–2020 в сотрудничестве с польским министерством культуры и властями Скерневице. Автор проекта – Кароль Бадина из Краковской академии художеств.

Памятник напоминает также о польско-украинском союзе того времени, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками,

– отметили на открытии.

Для открытия монумента выбрали именно Скерневице из-за роли этого города в событиях 1920 года. Туда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии.



Монумент в Скерневице / Фото Gov.pl



Открытие памятника в Польше / Фото Gov.pl



Монумент к 100-й годовщине Варшавской битвы / Фото Gov.pl



В Польше открыли памятный монумент / Фото Gov.pl

Кровавая Варшавская битва кратко

В августе 1920 года у Варшавы разыгралась битва, от которой зависела дальнейшая судьба всей Европы.

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