К 100-летию Варшавской битвы в Польше открыли памятник с Петлюрой: фото
В польском городе Скерневице открыли монумент, посвященный 100-летию Варшавской битвы. Это сделали, чтобы напомнить о поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны.
Монумент назвали "Перед Варшавской битвой". Это отметили в официальном сообщении министерства культуры Польши.
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Кого изобразили на монументе
На монументе изобразили:
- польского маршала Юзефа Пилсудского;
- венгерского премьера Пала Телеки;
- французского политического деятеля Шарля де Голля;
- украинского атамана Симона Петлюру.
Чья инициатива
Монумент создали по инициативе Stowarzyszenie Skierniewice 2019–2020 в сотрудничестве с польским министерством культуры и властями Скерневице. Автор проекта – Кароль Бадина из Краковской академии художеств.
Памятник напоминает также о польско-украинском союзе того времени, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками,
– отметили на открытии.
Для открытия монумента выбрали именно Скерневице из-за роли этого города в событиях 1920 года. Туда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии.
Монумент в Скерневице / Фото Gov.pl
Открытие памятника в Польше / Фото Gov.pl
Монумент к 100-й годовщине Варшавской битвы / Фото Gov.pl
В Польше открыли памятный монумент / Фото Gov.pl
Кровавая Варшавская битва кратко
- В августе 1920 года у Варшавы разыгралась битва, от которой зависела дальнейшая судьба всей Европы.
- Поляки с украинцами остановили попытку российских большевиков разнести коммунистическую революцию по странам Центральной и Западной Европы. Большевики были вынуждены пойти на переговоры с Польшей.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу над российской армией в 1920 году примером объединения Украины и Польши.
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