Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмеялся над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Причиной стало соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом Алиев заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале "Подъем".

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В этом документе (мирном соглашении – 24 канал) нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана,

– подчеркнул Алиев.

Алиев высмеял Пашиняна: смотрите видео

Перемирие в Нагорном Карабахе: что известно