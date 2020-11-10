Где твой статус, к черту отправился твой статус, – Алиев высмеял Пашиняна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посмеялся над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Причиной стало соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом Алиев заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале "Подъем".
Читайте также Пашинян не подписал бы соглашение о мире без поражения Армении, – эксперт
В этом документе (мирном соглашении – 24 канал) нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана,
– подчеркнул Алиев.
Алиев высмеял Пашиняна: смотрите видео
Перемирие в Нагорном Карабахе: что известно
- 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение. Оно предусматривает прекращение огня на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, армянская сторона возвращает Азербайджану определенные территории.
- В Нагорный Карабах уже отправились самолеты с российскими миротворцами – это также является условием перемирия.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по состоянию на 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе еще продолжаются. В то же время министр обороны Шушан Степанян сообщила, что боевые действия на территории непризнанной республики прекратились.
Поделиться новостью