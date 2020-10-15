Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что к делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива приобщили новый перевод его слов о гибели иностранных репортеров под Славянском. Она подчеркнула, что этот перевод доказывает невиновность нацгвардейца.

Новый перевод к делу, но оставили это без комментариев. Об этом сообщила Денисова на странице в фейсбуке.

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Омбудсмен добавила, что с переводом теперь должны ознакомиться и сторона защиты, и сторона обвинения.

Что меняет новый перевод

По данным МВД Украины, речь идет о разговоре Виталия Маркива с сокамерником, записанном в тюрьме в июле 2017 года. Украинцу приписывают фразу "мы убрали репортера", а сторона обвинения пытается интерпретировать это как признание "я убил".

Согласно новому переводу, Маркив сказал "в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Что известно о состоянии Маркива

Денисова объяснила, что Марков держится очень хорошо. Он уверен в своей невиновности.

Надо сказать, что наш Виталий Маркив держится очень хорошо. Он уверен в том, что все будет хорошо, и он знает, что невиновен и что государство и защита его поддерживают. Я думаю, что каждому из нас нужно сейчас его поддержать,

– сказала омбудсменка.

В чем обвиняют Маркива