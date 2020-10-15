К делу нацгвардейца Маркива приобщили перевод, который доказывает его невиновность
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что к делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива приобщили новый перевод его слов о гибели иностранных репортеров под Славянском. Она подчеркнула, что этот перевод доказывает невиновность нацгвардейца.
Новый перевод к делу, но оставили это без комментариев. Об этом сообщила Денисова на странице в фейсбуке.
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Омбудсмен добавила, что с переводом теперь должны ознакомиться и сторона защиты, и сторона обвинения.
Что меняет новый перевод
По данным МВД Украины, речь идет о разговоре Виталия Маркива с сокамерником, записанном в тюрьме в июле 2017 года. Украинцу приписывают фразу "мы убрали репортера", а сторона обвинения пытается интерпретировать это как признание "я убил".
Согласно новому переводу, Маркив сказал "в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".
Что известно о состоянии Маркива
Денисова объяснила, что Марков держится очень хорошо. Он уверен в своей невиновности.
Надо сказать, что наш Виталий Маркив держится очень хорошо. Он уверен в том, что все будет хорошо, и он знает, что невиновен и что государство и защита его поддерживают. Я думаю, что каждому из нас нужно сейчас его поддержать,
– сказала омбудсменка.
В чем обвиняют Маркива
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- Официальный Киев настаивает на непричастности украинца к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.