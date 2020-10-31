К Филиппинам приближается мощный тайфун Гони: тысячи людей эвакуируют
К берегам островного государства Филиппины надвигается мощный тайфун Гони. С полной силой он может ударить по стране уже 1 ноября. Сейчас он движется по Тихому океану со скоростью около 20 километров в час.
Уже вечером 31 октября он может вызвать интенсивные дожди в столице Филиппин Маниле. Кроме того, усилит угрозу подтоплений и оползней. Об этом пишет AFP.
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Ожидается, что стихия, набрав силу, будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 265 километров в час. Шторму присваивают 5 категорию опасности.
Филиппинские власти уже распорядились эвакуировать тысячи жителей южной части крупнейшего острова Филиппинского архипелага Лусон.
Тайфун Гони приближается к Филиппинам / Фото baokhanhhoa
Ожидается, что Гони станет сильнейшим тайфуном, который поражал Филиппины, после Хая, в результате которого в 2013 году погибло более 6 300 человек.
Поэтому, спасательная эвакуация началась в прибрежных районах и склонным к оползням общинах в провинциях Камаринес Норте и Камаринес Сур.
Сила этого тайфуна – не шутка,
– предупреждают синоптики.
Заметим, что школы, пустые с начала пандемии коронавируса, будут использовать как хранилища. То же касается государственных центров эвакуации и спортзалов.
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