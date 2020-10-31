К берегам островного государства Филиппины надвигается мощный тайфун Гони. С полной силой он может ударить по стране уже 1 ноября. Сейчас он движется по Тихому океану со скоростью около 20 километров в час.

Уже вечером 31 октября он может вызвать интенсивные дожди в столице Филиппин Маниле. Кроме того, усилит угрозу подтоплений и оползней. Об этом пишет AFP.

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Ожидается, что стихия, набрав силу, будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 265 километров в час. Шторму присваивают 5 категорию опасности.

Филиппинские власти уже распорядились эвакуировать тысячи жителей южной части крупнейшего острова Филиппинского архипелага Лусон.



Тайфун Гони приближается к Филиппинам / Фото baokhanhhoa

Ожидается, что Гони станет сильнейшим тайфуном, который поражал Филиппины, после Хая, в результате которого в 2013 году погибло более 6 300 человек.

Поэтому, спасательная эвакуация началась в прибрежных районах и склонным к оползням общинах в провинциях Камаринес Норте и Камаринес Сур.

Сила этого тайфуна – не шутка,

– предупреждают синоптики.

Заметим, что школы, пустые с начала пандемии коронавируса, будут использовать как хранилища. То же касается государственных центров эвакуации и спортзалов.

Обратите внимание! Гони ударит по Филиппинам буквально через неделю после своего предшественника Молаве, который убил 22 человек и, затопив низменные села и сельхозугодья, перевернулся через Южно-Китайское море во Вьетнам.