В филиппинских провинциях Албай и Катандуанес объявили эвакуацию из-за приближения тайфуна Улисс. Прогнозируют, что стихия достигнет Филиппин 12 ноября.

Совет по снижению риска стихийных бедствий провинции Албай приказывает эвакуировать все население, находящееся в зоне риска. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

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Тайфун может угрожать наводнениями, оползнями, селями, штормовыми приливами и сильными порывами ветра. Поэтому людей призывают перейти в безопасные общественные и частные эвакуационные центры.

Губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа также подписал приказ об обязательной эвакуации, особенно это касается прибрежных районов.

В столичном регионе из-за тайфуна временно не будут работать суды и часть школ.

К слову, тропический шторм Улисс усилился до тайфуна в среду, 11 ноября. По прогнозам, он накроет филиппинский остров Полилло и провинцию Кесон утром 12 ноября. Впоследствии стихия двинется в провинции Центральный Лусон и Самбалес.

Обратите внимание! Албай и Катандуанес в ноябре 2020 года уже эвакуировали из-за тайфуна Гони. Стихия унесла 13 жизней в провинции Албай и 6 – в Катандуанесе.



К Филиппинам приближается тайфун Улисс / Фото Courtesy of PAGASA

Тайфун Улисс приближается к Филиппинам: смотрите карту