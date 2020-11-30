К этому надо быть готовыми, – Разумков о локдауне
Парламент готовится к возможному введению локдауна в Украине. Однако сначала соответствующее решение должен принять Кабмин.
На возможное введение локдауна будут влиять многие факторы. В частности, количество тестирований, количество зараженных, эффективность карантина выходного дня. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун – это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится,
– заметил Разумков.
Что известно о локдауне в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине введут, если количество зараженных, выявленных за сутки, составит 30 тысяч человек.
- Председатель Комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий также подтвердил цифру в 30 тысяч зараженных.
- Одной из наиболее вероятных дат введения локдауна украинские СМИ называют 25 декабря
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