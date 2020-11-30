Парламент готовится к возможному введению локдауна в Украине. Однако сначала соответствующее решение должен принять Кабмин.

На возможное введение локдауна будут влиять многие факторы. В частности, количество тестирований, количество зараженных, эффективность карантина выходного дня. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

Заметим Не стоит ждать до 24 декабря, – в "Голосе" призвали ввести локдаун раньше

Если я сейчас скажу, что мы не будем вводить локдаун – это будет безответственно. К этому надо быть готовыми, и на самом деле парламент к этому также готовится,

– заметил Разумков.

Что известно о локдауне в Украине