Почему COVID-19 называют войной, новой большой угрозой после ядерного оружия и как пандемия влияет на международный порядок безопасности.

Об этом говорили на первом вебинаре Львовского форума по безопасности.

Стартовал четвертый Львовский форум по безопасности. Впервые мероприятие, которое три года подряд объединяло представителей ООН, НАТО, известных международных и отечественных экспертов в сфере геополитики и международной безопасности, представителей военного командования разных стран проходит в формате экспертного онлайн марафона. Причина – пандемия, которая, по словам участников форума, вышла за рамки чисто человеческого здоровья, приобретя все признаки международной опасности.

Мы должны воспринимать пандемию как реальную войну, на которой ежедневно гибнут люди. После ядерного оружия – это следующая большая угроза для человечества,

– заявил на форуме генерал-майор, профессор Краковского университета Богуслав Пацек.

"Коронавирусная болезнь существенно увеличила вызовы, связанные с нацбезопасностью. Добавила непредсказуемости в сложной ситуации с безопасностью. За последнее время наши вызовы безопасности не исчезли. Наоборот во многом лишь усилились. Россия и в дальнейшем грозит Евроатлантической безопасности. Терроризм остается угрозой, диверсионные технологии меняют ход войн. Пандемия только сделала международную ситуацию безопасности еще сложнее", – отметила заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Кармен Ромеро.

Современная пандемия фактически уравняла государства с разным уровнем развития и системой охраны. К новому вызову, как показало время, не готова ни одна страна, какой бы развитой она ни была.

Мы видим, что все страны – либо большие, либо маленькие сталкиваются с одними и теми же проблемами,

– отметил Богуслав Пацек.

Участники форума признали: современная система международной безопасности не способна справиться с таким новым вызовом, как пандемия. Она существенно усилила уже существующие мировые кризисы. И превратилась в важное оружие в дезинформации международного сообщества. Через соцсети люди стали легкими мишенями информационной войны. Как следствие – часть до сих пор не верит в существование реальной угрозы пандемии, растет недоверие к правительствам. Пандемия вызвала кризис доверия к конвенциональной власти по всему миру. Под вопросом также надежность либеральной демократии. На таком фоне противостояние между либеральной демократией и автократией будет только обостряться.

Это ситуация, когда ни одна отдельно взятая организация не сможет дать отпор таким вызовам самостоятельно. Страны должны быть сильными не только милитарно, но и иметь сильные общества,

– призналась представительница НАТО.

Пандемия напомнила, что мы живем в мире, где все взаимосвязано. В частности человеческая жизнь, как основная ценность, сегодня невозможна без развития экономики. Поэтому эти вызовы требуют коллективной реакции на глобальном уровне. И задача международного сообщества превратить пандемии из угрозы в новую возможность.

Присоединяйтесь ко Львовскому форуму по безопасности, который продлится в режиме онлайн-марафона до 14 ноября.

Вебинары проходят ежедневно с 17.00 до 19.00.