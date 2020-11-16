Просили отменить карантин выходного дня: в ОАСК поступило 3 иска
В Окружной административный суд Киева поступило 3 иска об отмене карантина выходного дня. Все – из Львова.
Иски направлены против Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Кстати Бизнес страдает из-за карантина выходного дня: в Минздраве предложили предпринимателям работу в больницах
Кто подал иски
- Львовский дом органной и камерной музыки,
- Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки,
- Львовский киноцентр.
Учреждения просят суд отменить карантин во время выходных. По словам истцов, ограничения негативно влияют на учреждения культуры и приведут к потере половины доходов за выходные.
Сейчас суд решает, открывать ли административное производство по административному делу.
Карантин выходного дня: что надо знать
- Правительство ввело карантин выходного дня на 3 недели с 14 ноября. Работать в субботу и воскресенье разрешили только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС, почте и заведениям, которые готовят еду на вынос.
- Предприниматели резко отреагировали на новые ограничения. Они утверждают, что их бизнес при таких условиях может "не выжить".
- Поэтому в Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.
- Вероятно, голосование за него состоится 17 ноября.
Карантинные ограничения / инфографика 24 канала
Поделиться новостью