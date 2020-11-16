В Окружной административный суд Киева поступило 3 иска об отмене карантина выходного дня. Все – из Львова.

Иски направлены против Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Кто подал иски

Львовский дом органной и камерной музыки,

Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки,

Львовский киноцентр.

Учреждения просят суд отменить карантин во время выходных. По словам истцов, ограничения негативно влияют на учреждения культуры и приведут к потере половины доходов за выходные.

Сейчас суд решает, открывать ли административное производство по административному делу.

Карантин выходного дня: что надо знать

Правительство ввело карантин выходного дня на 3 недели с 14 ноября. Работать в субботу и воскресенье разрешили только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС, почте и заведениям, которые готовят еду на вынос.

Предприниматели резко отреагировали на новые ограничения. Они утверждают, что их бизнес при таких условиях может "не выжить".

Поэтому в Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.

Вероятно, голосование за него состоится 17 ноября.

Карантинные ограничения / инфографика 24 канала