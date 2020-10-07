В проект госбюджета-2021 внесли уже более 5 000 поправок, – нардеп Кравчук
Народные депутаты внесли в проект государственного бюджета на 2021 год более пяти тысяч поправок. Бюджетный комитет будет рассматривать их на следующей неделе.
Бюджетный комитет будет работать при необходимости в режиме видеоконференции, онлайн. Об этом рассказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Прямой", пишет 24 канал.
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По ее словам на следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать поправки в проект госбюджета-2021.
Подали примерно пять тысяч правок в бюджет. Это довольно сложная работа,
– отметила Кравчук.
Нардеп также выразила надежду, что народные депутаты смогут собраться на заседание парламента для рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.
К слову, из-за вспышки коронавируса в Раде отменили пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6 – 9 октября. Однако на 20 октября запланировано заседание по бюджету.
Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала