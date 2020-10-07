Народные депутаты внесли в проект государственного бюджета на 2021 год более пяти тысяч поправок. Бюджетный комитет будет рассматривать их на следующей неделе.

Бюджетный комитет будет работать при необходимости в режиме видеоконференции, онлайн. Об этом рассказала заместитель главы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Прямой", пишет 24 канал.

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По ее словам на следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать поправки в проект госбюджета-2021.

Подали примерно пять тысяч правок в бюджет. Это довольно сложная работа,

– отметила Кравчук.

Нардеп также выразила надежду, что народные депутаты смогут собраться на заседание парламента для рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

К слову, из-за вспышки коронавируса в Раде отменили пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6 – 9 октября. Однако на 20 октября запланировано заседание по бюджету.

Обратите внимание! 14 сентября правительство согласовало проект госбюджета-2021. Проект документа предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%. Доходы закладывают на уровне 1 071 миллиарда гривен, расходы – 1 350 миллиардов гривен. Узнайте больше о проекте государственного бюджета на 2021 год по ссылке.



Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала