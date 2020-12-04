В Верховной Раде представители всех фракций критически относятся к действиям главы Минздрава Максима Степанова. Причиной является то, что он не видит реальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.

Народных депутатов не устраивает бездействие министра здравоохранения. Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишин в эфире 24 канала.

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По ее словам, статистика Минздрава по количеству больных в Украине является "абсолютно ложной". Стефанишина предположила, что сейчас в стране вдвое больше больных.

Людям не проводят тестирования, поэтому мы и живем в "розовых очках", когда в больницах происходит беда,

– заявила она.

Депутат рассказала, что еще весной 2020 года парламент принял закон, который давал поручение правительству и Минздраву начать готовить больницы ко второй и третьей волнам заболеваемости COVID-19. Однако она добавила, что за все лето ничего из этого не делали, хотя средства были.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине выявили более 788 тысяч человек, больных COVID-19. В то же время по состоянию на 4 декабря 2020 года в Украине зарегистрировали 15 131 новый случай инфицирования. Подробнее об этом – читайте здесь.

"Минздрав должно сделать полный аудит этих больниц и понять, какая ситуация в каждой области. В конце лета уже могли начали оборудовать медучреждения", – отметила нардеп.

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Стефанишина также заявила, что теперь уже поздно что-то делать. По ее мнению, из-за этого и возникают катастрофические случаи в украинских больницах.

"Сейчас бездействие Минздрава – это причина того, что в медицинской системе уже коллапс", – добавила депутат.

Справка. В одесской больнице выявили критическую ситуацию с больными COVID-19. Медики не справляются с нагрузкой, из-за чего пациенты умирают прямо в палатах от недостатка кислорода. На эти события отреагировал и Максим Степанов.