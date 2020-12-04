К Степанову критически относятся все фракции, – Стефанишина
В Верховной Раде представители всех фракций критически относятся к действиям главы Минздрава Максима Степанова. Причиной является то, что он не видит реальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине.
Народных депутатов не устраивает бездействие министра здравоохранения. Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишин в эфире 24 канала.
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По ее словам, статистика Минздрава по количеству больных в Украине является "абсолютно ложной". Стефанишина предположила, что сейчас в стране вдвое больше больных.
Людям не проводят тестирования, поэтому мы и живем в "розовых очках", когда в больницах происходит беда,
– заявила она.
Депутат рассказала, что еще весной 2020 года парламент принял закон, который давал поручение правительству и Минздраву начать готовить больницы ко второй и третьей волнам заболеваемости COVID-19. Однако она добавила, что за все лето ничего из этого не делали, хотя средства были.
"Минздрав должно сделать полный аудит этих больниц и понять, какая ситуация в каждой области. В конце лета уже могли начали оборудовать медучреждения", – отметила нардеп.
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Стефанишина также заявила, что теперь уже поздно что-то делать. По ее мнению, из-за этого и возникают катастрофические случаи в украинских больницах.
"Сейчас бездействие Минздрава – это причина того, что в медицинской системе уже коллапс", – добавила депутат.
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