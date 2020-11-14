На Вьетнам надвигается масштабный тайфун "Вамко". Из-за этого сотни тысяч людей эвакуируют. Перед тем стихийное бедствие прошлось по Филиппинам.

Что известно о тайфуне

Во Вьетнаме закрыли аэропорты и пляжи. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Кроме этого, власти запретили работу рыбаков. Из 4 провинций в центральном регионе страны планируют эвакуировать 468 тысяч человек.

К слову, на Филиппинах из-за непогоды погибли по меньшей мере 42 человека и еще сотни пострадали. Синоптики уже назвали тайфун самым мощным в 2020 году.

Стихийные бедствия во Вьетнаме: что известно

Заметим, для Вьетнама такие штормы – не редкость. "Вамко" будет уже 13 за год.

В октябре по стране прошел тайфун "Молаве". Из-за него более полумиллиона человек эвакуировали.

Также во Вьетнаме в этом году было смертоносное наводнение. Непогода вызвала оползни, которые свалились на казармы. В результате стихийного бедствия погибли более 70 вьетнамцев. Некоторых людей доставали из-под завалов.

pls help vietnam, typhoon vamco which hit the philippines will hit vietnam this weekend and vietnam has already been through typhoons + floods in the last few weeks and people like my family in central vietnam r struggling to survive, pls donate if u canhttps://t.co/STKjQ5oCmM — kai is semi ia (@hywoniz) November 14, 2020

Тайфун на Филиппинах, смотрите видео: