Ко Вьетнаму приближается масштабный тайфун: сотни тысяч людей эвакуируют
На Вьетнам надвигается масштабный тайфун "Вамко". Из-за этого сотни тысяч людей эвакуируют. Перед тем стихийное бедствие прошлось по Филиппинам.
Что известно о тайфуне
Во Вьетнаме закрыли аэропорты и пляжи. Об этом сообщает Al Jazeera.
Читайте также На Вьетнам идет смертоносный тайфун Молаве: более миллиона человек эвакуировали
Кроме этого, власти запретили работу рыбаков. Из 4 провинций в центральном регионе страны планируют эвакуировать 468 тысяч человек.
К слову, на Филиппинах из-за непогоды погибли по меньшей мере 42 человека и еще сотни пострадали. Синоптики уже назвали тайфун самым мощным в 2020 году.
Стихийные бедствия во Вьетнаме: что известно
- Заметим, для Вьетнама такие штормы – не редкость. "Вамко" будет уже 13 за год.
- В октябре по стране прошел тайфун "Молаве". Из-за него более полумиллиона человек эвакуировали.
- Также во Вьетнаме в этом году было смертоносное наводнение. Непогода вызвала оползни, которые свалились на казармы. В результате стихийного бедствия погибли более 70 вьетнамцев. Некоторых людей доставали из-под завалов.
Тайфун на Филиппинах, смотрите видео:
Поделиться новостью