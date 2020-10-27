Российская оккупация Крыма может стать препятствием на пути к вступлению Украины в НАТО. Однако контраргументом является то, что Украина не несет ответственности за аннексию полуострова.

Альянс не предлагает членство государствам, на границах которых идет война. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

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Конечно, нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это – важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены,

– отметил Линкявичус.

Что еще сказал глава МИД Литвы

Украине не стоит рассчитывать на более быстрое приглашение к членству в Альянсе. У Литвы этот путь занял 10 лет.

Украинской власти необходимо проводить реформы. Изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике и вопросах демократических свобод.

Критерии НАТО во многом тождественны тем, которые нужны для сближения с Евросоюзом.

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Что известно об аннексии Крыма