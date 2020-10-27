До вступления в НАТО Украина должна решить вопрос с Крымом: заявление главы МИД Литвы
Российская оккупация Крыма может стать препятствием на пути к вступлению Украины в НАТО. Однако контраргументом является то, что Украина не несет ответственности за аннексию полуострова.
Альянс не предлагает членство государствам, на границах которых идет война. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
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Конечно, нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это – важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены,
– отметил Линкявичус.
Что еще сказал глава МИД Литвы
- Украине не стоит рассчитывать на более быстрое приглашение к членству в Альянсе. У Литвы этот путь занял 10 лет.
- Украинской власти необходимо проводить реформы. Изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике и вопросах демократических свобод.
- Критерии НАТО во многом тождественны тем, которые нужны для сближения с Евросоюзом.
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Что известно об аннексии Крыма
- Полуостров Крым Россия аннексировала в 2014 году.
- Сначала Россия отправила в Крым своих боевиков в форме без опознавательных знаков. Параллельно на полуострове работали российские "казаки". Они представлялись "самообороной Крыма".
- В марта 2014 года российские оккупанты провели так называемый референдум о присоединении полуострова к России. Его результаты были сфальсифицированы.
- Мировое сообщество не признало этот референдум. Однако именно его результаты стали основанием для аннексии Крыма.