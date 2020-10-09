Правительство предлагает отказаться от госрегулирования тарифов на коммуналку
Правительство 9 октября одобрило проект закона, по которому предлагают передать некоторые полномочия НКРЭКУ местным властям. В частности, это касается установления тарифов.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщает 24 канал.
Кстати Ахметов и ДТЭК активизировались на всех фронтах, – экс-нардеп о давлении на НКРЭКУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что таким образом правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ. К слову, их должны выполнить до 2020 года.
Какие полномочия передадут
- устанавливать тарифы на тепловую энергию,
- горячую воду,
- водоснабжение и водоотведение.
По словам Шмыгаля, теперь ожидают поддержку законопроекта Верховной Радой.