Правительство 9 октября одобрило проект закона, по которому предлагают передать некоторые полномочия НКРЭКУ местным властям. В частности, это касается установления тарифов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщает 24 канал.

Кстати Ахметов и ДТЭК активизировались на всех фронтах, – экс-нардеп о давлении на НКРЭКУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что таким образом правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ. К слову, их должны выполнить до 2020 года.

Какие полномочия передадут

устанавливать тарифы на тепловую энергию,

на тепловую энергию, горячую воду,

водоснабжение и водоотведение.

По словам Шмыгаля, теперь ожидают поддержку законопроекта Верховной Радой.