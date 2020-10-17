В правительстве намерены увеличить штрафы за нарушение карантина. Законопроект относительно этого уже лежит в парламенте, однако депутаты его еще не рассмотрели.

Нарушение карантина влияет на заболеваемость коронавируса. Поэтому в Минздраве выступают за увеличение штрафов за такие нарушения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

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До какой суммы хотят увеличить штрафы

По словам Ляшко, штрафы планируют увеличить с 170 гривен до 17 тысяч гривен. Чиновник отметил, что Госпотребслужба и органы местного самоуправления проводят определенную работу, однако размер штрафа за нарушение карантина в Украине не такой, как в Европе.

У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это повторное нарушение, то будет 1700 евро,

– отметил врач.

Штрафы для предпринимателей

Отметим, ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что штрафы за нарушение карантина хотят увеличить и для предпринимателей.

Если законопроект примут, то предприниматель за пропуск людей без маски, будет обязан заплатить от 31 до 51 тысячи гривен.

По словам политика, некоторые заведения не придерживаются ограничений, однако закрыть их нельзя, потому что экономика не выдержит еще одного локдауна.

Обратите внимание! В октябре в Украине фиксируют резкий прирост новых случаев коронавируса. В частности, за сутки 16 октября обнаружили более 6 тысяч больных. Поэтому накануне Кабмин продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.