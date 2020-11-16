В бюджетном комитете Рады 16 ноября завершили работу над законопроектом О дополнительных выплатах горнякам, медикам, а также пополнении COVID-фонда.

Куда хотят направить деньги

Согласно законопроекта, правительство может выделить дополнительные 8,9 миллиарда гривен на COVID-фонд. Об этом сообщил председатель Бюджетного комитета Юрий Аристов в фейсбуке.

Кстати Правительство выделило 86 миллионов гривен для улучшения технического состояния больниц

Кроме этого, 1,4 миллиарда могут направить на погашение долгов перед горняками, которые "тянутся" еще с сентября.

Деньги для больниц и медиков

Также дополнительные 2,2 миллиарда хотят отправить на программы борьбы с COVID-19. В частности, миллиард – на экспресс-тесты, 900 миллионов – на субвенции местным бюджетам и подачу кислорода в больницах.

Также более 200 миллионов перейдут в области на приобретение лабораторного оборудования для тестирования, еще 46 миллионов гривен – на материалы для тестирования доноров крови.

Отметим, ранее правительство постановило выделить из COVID-фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.

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