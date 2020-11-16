Правительство хотят обязать заранее предупреждать о новых карантинных ограничениях
Верховная Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина. Соответствующий проект постановления №4320 могут рассмотреть во время заседания парламента 17 ноября.
О том, что Кабмин могут обязать заранее информировать людей о карантине, рассказала исполняющая обязанности главы Рады Елена Кондратюк после заседания согласительного совета парламента, сообщает "РБК-Украина".
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Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению,
– отметила Кондратюк.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его политическая сила поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник, 17 ноября.
В чем суть постановления
Речь идет о карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно запрете:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещения учебных заведений соискателями образования;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п);
- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- возможности покидать места своего проживания.
Рада предлагает правительству вводить на соответствующей территории более одной из указанных выше мер только при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.
Кроме того, предлагают не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мер внести в парламент проект закона относительно государственной поддержки и льгот населению и бизнесу.
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