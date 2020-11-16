Верховная Рада хочет обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина. Соответствующий проект постановления №4320 могут рассмотреть во время заседания парламента 17 ноября.

О том, что Кабмин могут обязать заранее информировать людей о карантине, рассказала исполняющая обязанности главы Рады Елена Кондратюк после заседания согласительного совета парламента, сообщает "РБК-Украина".

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Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению,

– отметила Кондратюк.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его политическая сила поддерживает рассмотрение этого документа на заседании во вторник, 17 ноября.

В чем суть постановления

Речь идет о карантинных ограничениях для предотвращения распространения COVID-19, а именно запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

возможности покидать места своего проживания.

Рада предлагает правительству вводить на соответствующей территории более одной из указанных выше мер только при условии обнародования такого решения не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Кроме того, предлагают не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более таких мер внести в парламент проект закона относительно государственной поддержки и льгот населению и бизнесу.

Обратите внимание! Правительство с 14 ноября внедрило карантин выходного дня, во время которого в субботу и воскресенье могут работать только магазины, аптеки, банки, почта, АЗС и СТО. Предварительно, новые ограничения будут действовать до 30 ноября. Из-за карантина в стране начались массовые протесты предпринимателей. Больше об этом читайте по ссылке.