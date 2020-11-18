Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина выполнила все "структурные маячки", поэтому должна получить транш от Международного валютного фонда. В то же время в МВФ подтвердили, что государство не выполняет своих обязательств, в частности по решению конституционного кризиса.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко подтвердил, что есть много вопросов технического характера. По ним идут переговоры. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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На что рассчитывает Украина

По его словам программа на 5 миллиардов гривен, которая работает в Украине, проходит в формате stand by. Она рассчитана на достаточно короткий срок времени.

В Минфине и Кабмине, при участии Офиса Президента, разрабатывают альтернативные планы на случай, если МВФ не перекроет дыру в бюджете Украины,

– отметил Устенко.

Он подтвердил, что в Украине – не перекрыт дефицит госдолга – примерно 100 миллиардов гривен, потому что государство зависит:

от состояния внешних рынков;

от ситуации с глобальной пандемией.

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