У Кабмина есть альтернативный план: сможет ли МВФ перекрыть дыру в бюджете Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина выполнила все "структурные маячки", поэтому должна получить транш от Международного валютного фонда. В то же время в МВФ подтвердили, что государство не выполняет своих обязательств, в частности по решению конституционного кризиса.
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко подтвердил, что есть много вопросов технического характера. По ним идут переговоры. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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На что рассчитывает Украина
По его словам программа на 5 миллиардов гривен, которая работает в Украине, проходит в формате stand by. Она рассчитана на достаточно короткий срок времени.
В Минфине и Кабмине, при участии Офиса Президента, разрабатывают альтернативные планы на случай, если МВФ не перекроет дыру в бюджете Украины,
– отметил Устенко.
Он подтвердил, что в Украине – не перекрыт дефицит госдолга – примерно 100 миллиардов гривен, потому что государство зависит:
- от состояния внешних рынков;
- от ситуации с глобальной пандемией.
Транш МВФ для Украины: что известно
- В начале июня МВФ принял 18-месячную программу для Украины в размере 5 млрд долларов на преодоление последствий пандемии.
- Уже через 3 дня Украина получила первый транш – 2,1 миллиарда гривен.
- Следующий транш должен был быть осенью, но сотрудничество замедлилось.
- Деньги МВФ должны пойти на поддержку населения и бизнеса в условиях кризиса, обеспечение независимости Нацбанка и на борьбу с коррупцией.
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