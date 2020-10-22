На заседании 21 октября правительство приняло проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи городов Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. По его словам, до сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены.

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И это мешало:

созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития,



обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности.

О каких городах идет речь: