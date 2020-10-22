Кабмин изменил границы 7 городов Украины
На заседании 21 октября правительство приняло проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи городов Украины.
Об этом в фейсбуке сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. По его словам, до сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены.
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И это мешало:
- созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития,
- обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности.
О каких городах идет речь:
- Овруч (Коростенский район Житомирской области);
- Рогатин (Ивано-Франковский район Ивано-Франковской области);
- Городок (Хмельницкий район Хмельницкой области);
- Рубежное (Северодонецкий район Луганской области);
- Арциз (Болградский район Одесской области);
- Великие Мосты (Червоноградский район Львовской области);
- Шпола (Звенигородский район Черкасской области).