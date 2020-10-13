Кабмин изменил критерии для красной зоны карантина
Правительство изменило критерии карантинного зонирования в Украине. Прежде всего, изменения коснутся красной зоны – теперь город будет попадать в нее, если в течение 2 недель там заболеет коронавирус более 320 больных на 100 тысяч населения.
Ранее этот показатель определялся, как больше в 5 раз среднего по Украине. Об изменениях критериев карантинного зонирования на заседании правительства 13 октября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
Важно В пяти областях и в Киеве почти полностью заполнены больницы
Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит в красную карантинную зону. Если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч. Сейчас этот показатель динамичный,
– подчеркнул Степанов.
Проведение любых массовых мероприятий в красной зоне запрещено. Рестораны и клубы во всех эпидемиологических зонах могут работать только с 07:00 до 22:00.
По словам министра, в показателе количества коек для больных COVID-19 в красной и оранжевой зоне не будут учитывать кровати, отведенные в детских отделениях.
Также в красной зоне работодателям предлагают ввести посменный график для работников. По возможности им предлагают работать из дома с сохранением зарплаты.
Что еще запрещается в красной зоне
- работа общественного транспорта.
- посещение учебных заведений.
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
- проведения спортивных мероприятий.
Какие еще решения по карантину приняло правительство
- Карантин в Украине продлили до 31 декабря.
- Изменили правила по количеству людей, которые могут находиться на массовых собраниях.
- Школам предлагают уйти на каникулы с 15 по 30 октября с будущим переводом их на дистанционное обучение.
- Также вдвое повысят показатель охвата тестирования.