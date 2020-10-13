Правительство изменило критерии карантинного зонирования в Украине. Прежде всего, изменения коснутся красной зоны – теперь город будет попадать в нее, если в течение 2 недель там заболеет коронавирус более 320 больных на 100 тысяч населения.

Ранее этот показатель определялся, как больше в 5 раз среднего по Украине. Об изменениях критериев карантинного зонирования на заседании правительства 13 октября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

Важно В пяти областях и в Киеве почти полностью заполнены больницы

Мы предлагаем четко установить, когда регион переходит в красную карантинную зону. Если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч. Сейчас этот показатель динамичный,

– подчеркнул Степанов.

Проведение любых массовых мероприятий в красной зоне запрещено. Рестораны и клубы во всех эпидемиологических зонах могут работать только с 07:00 до 22:00.

По словам министра, в показателе количества коек для больных COVID-19 в красной и оранжевой зоне не будут учитывать кровати, отведенные в детских отделениях.

Также в красной зоне работодателям предлагают ввести посменный график для работников. По возможности им предлагают работать из дома с сохранением зарплаты.

Что еще запрещается в красной зоне

работа общественного транспорта.

посещение учебных заведений.

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

проведения спортивных мероприятий.

Какие еще решения по карантину приняло правительство