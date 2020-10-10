Правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%": что нового
Кабинет Министров принял изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Они касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства.
Решение об изменениях условий кредитования приняли на заседании 9 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства.
Что изменили в программе
- повысили максимальный уровень годового дохода компаний – до 10 миллионов евро;
- исключили требования к обязательной прибыльности бизнеса – решение будут принимать банки-кредиторы;
- теперь использовать кредитные деньги можно для приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
К слову, по состоянию на 5 октября 2020 года в рамках этой программы кредитования уже заключили 4127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 миллиарда гривен.