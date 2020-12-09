Кабмин может ввести локдаун с 8 по 25 января, – СМИ
Жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 по 25 января 2021 года. Согласно информации СМИ, именно такие даты предложены в постановлении правительства.
Решение примут 9 декабря
Окончательное решение о локдауне примут 9 декабря. Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве издание LB.ua.
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Продолжается обсуждение. Решение будет во второй половине дня,
– отметил собеседник издания.
Между тем, общегосударственный карантин планируют продолжить до 28 февраля 2021 года.
Что будет запрещено:
- Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
- Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах.
- В отелях запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
- Прием посетителей в ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.
- Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений.
- Проведение всех массовых мероприятий. Исключение – проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей.
- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
Что считают товарами и услугами первой необходимости:
- товары, принадлежащие к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам;
- горючее;
- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Кабмин может рекомендовать дистанционный режим работы, – СМИ
С 11 января по 21 января, согласно информации издания, Кабмин может рекомендовать работодателям установить дистанционный режим работы.
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Какие еще дополнительные ограничения при действующем карантине введут?
– Предлагают запретить деятельность культовых сооружений, если их наполнение более 50% стационарных мест для сидения.
– Запретить религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и под открытым небом, если расстояние между людьми составлять менее 1,5 метра.
– Запретить прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
– Запретить прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.д., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.
– Общественным учреждениям на час продлили время работы, до 23:00, однако расчетные операции запрещены с 22:00.
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