Жесткий карантин в Украине могут ввести с 8 по 25 января 2021 года. Согласно информации СМИ, именно такие даты предложены в постановлении правительства.

Решение примут 9 декабря

Окончательное решение о локдауне примут 9 декабря. Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве издание LB.ua.

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Продолжается обсуждение. Решение будет во второй половине дня,

– отметил собеседник издания.

Между тем, общегосударственный карантин планируют продолжить до 28 февраля 2021 года.

Что будет запрещено:

Посещение учебных заведений , кроме дошкольного образования и специальных заведений.

, кроме дошкольного образования и специальных заведений. Работа кафе, баров, ресторанов , кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах.

, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Прием посетителей в ТРЦ , кроме покупки товаров первой необходимости.

, кроме покупки товаров первой необходимости. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов , бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных. Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений.

Проведение всех массовых мероприятий . Исключение – проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей.

. Исключение – проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей. Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Что считают товарами и услугами первой необходимости:

товары, принадлежащие к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам;

горючее;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Кабмин может рекомендовать дистанционный режим работы, – СМИ

С 11 января по 21 января, согласно информации издания, Кабмин может рекомендовать работодателям установить дистанционный режим работы.

Важно! Об ограничении работы общественного транспорта не говорится. Запрещено перевозить больше людей, чем есть мест для сидения.

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