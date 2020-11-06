Кабмин определил приоритеты экономики до 2030 года: список
Правительство определило 30 приоритетных направлений. Их заложат в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Особое внимание уделят развитию финансового сектора, инфраструктуре и цифровой экономике.
Так, Кабмин определил стартовые позиции стратегии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации векторов экономического развития Украины, сообщает "РБК-Украина".
Кстати Правительство начало работу над экономической стратегией до 2030 года: что она предусматривает
Какие приоритеты определило правительство
- Уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации.
- Развитие финансового сектора. В частности, фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа.
- Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес.
- Рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых.
- Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе. Например, сращивание, логистика, цифровизация.
- Введение благоприятного налогового и правового режима для IT.
- Усиление торговой дипломатии, а также продвижение украинских брендов.
- Улучшение качества жизни. В частности, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.
Что известно об экономической стратегии Украины
- В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал экономическую стратегию развития Украины до 2030 года.
- Глава государства отметил, что правительство провело аудит экономической деятельности государства за 28 лет.
- Зеленский также отмечал, что хочет уменьшить долю государства в экономике, наладить государственно-частное партнерство и увеличить инвестиционные расходы бюджета.
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