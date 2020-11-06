Правительство определило 30 приоритетных направлений. Их заложат в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Особое внимание уделят развитию финансового сектора, инфраструктуре и цифровой экономике.

Так, Кабмин определил стартовые позиции стратегии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации векторов экономического развития Украины, сообщает "РБК-Украина". Кстати Правительство начало работу над экономической стратегией до 2030 года: что она предусматривает Какие приоритеты определило правительство Уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации.

Развитие финансового сектора. В частности, фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа.

Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес.

Рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых.

Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе. Например, сращивание, логистика, цифровизация.

Введение благоприятного налогового и правового режима для IT.

Усиление торговой дипломатии, а также продвижение украинских брендов.

Улучшение качества жизни. В частности, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг. Что известно об экономической стратегии Украины В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал экономическую стратегию развития Украины до 2030 года.

Глава государства отметил, что правительство провело аудит экономической деятельности государства за 28 лет.

Зеленский также отмечал, что хочет уменьшить долю государства в экономике, наладить государственно-частное партнерство и увеличить инвестиционные расходы бюджета.