Кабинет Министров передал Укравтодору 61,55 миллиона гривен на улучшение состояния дорог общего значения на Львовщине. Интересно, что эти деньги были предусмотрены для проекта бюджетной программы Минздрава по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 21 октября. Всего в этой в этой бюджетной программе перераспределено 104,75 миллиона гривен.

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Таким образом, государственное агентство автомобильных дорог на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы.

Куда пойдут остальные средства

33,2 миллиона гривен получило Министерство образования и науки:

– 20 миллионов гривен – на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Франко,

– 7,2 миллиона гривен – на создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета,

– 6 миллионов гривен – на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в Киеве.

10 миллионов гривен предоставили Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

Еще один момент относительно денег для Укравтодора

Также правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Согласно нему, на 70 миллионов гривен уменьшили объем расходов на строительство трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Куда направили эти деньги

65,77 миллиона гривен – на модернизацию дорог сообщением Киев – Сумы – Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей).

4,22 миллиона гривен – на улучшение состояния дорог общего пользования во Львовской области.

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Что этому предшествовало

В 2020 году из Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог государственного значения направлено 31,5 миллиарда гривен.

В апреле Укравтодор и Укрэксимбанк заключили договор на финансирование дорожного строительства на 19,3 миллиарда гривен под государственные гарантии.

Также Укравтодору перераспределили 35 миллиарда гривен из Фонда противодействия COVID-19.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на строительство дорог и амбулаторий ушло 12,6 миллиарда гривен. В то же время на средства из COVID-фонда не было закуплено ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.



Какие дороги ремонтируют в 2020 году / инфографика 24 канала