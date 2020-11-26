Кабинет Министров Украины поддержал изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, предоставление Верховной Раде полномочий уволить директора НАБУ.

До избрания нового главы НАБУ все полномочия оставаться у действующего главы ведомства Артема Сытника. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, сообщает 24 канал.

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Министр юстиции Денис Малюська отметил, что этим решением Кабмин дает НАБУ шанс нормально работать после того, когда в действие вступит решение КСУ.

Мы ничего радикально не меняем, однако обеспечиваем сохранение статуса-кво до вступления в силу закона, который внедрит новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КСУ,

– подчеркнул Малюська.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что сохранение независимости НАБУ является приоритетом. По словам премьера, соответствующий законопроект станет важным шагом для антикоррупционной борьбы.

"Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике", – подчеркнул Шмигаль.

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