Кабмин поддержал законопроект о праве Верховной Рады сменить главу НАБУ
Кабинет Министров Украины поддержал изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, предоставление Верховной Раде полномочий уволить директора НАБУ.
До избрания нового главы НАБУ все полномочия оставаться у действующего главы ведомства Артема Сытника. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, сообщает 24 канал.
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Министр юстиции Денис Малюська отметил, что этим решением Кабмин дает НАБУ шанс нормально работать после того, когда в действие вступит решение КСУ.
Мы ничего радикально не меняем, однако обеспечиваем сохранение статуса-кво до вступления в силу закона, который внедрит новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КСУ,
– подчеркнул Малюська.
Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что сохранение независимости НАБУ является приоритетом. По словам премьера, соответствующий законопроект станет важным шагом для антикоррупционной борьбы.
"Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике", – подчеркнул Шмигаль.
Сытник и решение КСУ: детали
- В августе 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ.
- В суде заявили, что, назначая в 2015 году Сытника на должность, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В НАБУ заявили, что такое решение КСУ является политически мотивированным.
- 26 октября Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника от должности директора НАБУ. В течение месяца Сытник должен был передать свои полномочия кому-то из заместителей.
- В Офисе Президента подчеркнули, что решение ОАСК будут обжаловать.
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