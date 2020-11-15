Неделя выдалась насыщенной смешными событиями и курьезами. Среди главных тем для шуток украинцев стало сообщение пресс-секретаря президента Юлии Мендель о состоянии Владимира Зеленского. Ну и, конечно, не обошли вниманием карантин выходного дня и сообразительность Львовской мэрии.

Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.

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Кабмин снова подложил свинью

11 ноября Кабинет Министров изрядно "осчастливил" украинцев, введя карантин выходного дня. Сказать, что люди были недовольны – это фактически промолчать. На фоне всеукраинского возмущения украинцы перекрывали трассы, а владельцы бизнеса устраивали пикеты. Однако были и те, кто превратил эту новость в шутку.

Львов сделал шах и мат

Немало городов в Украине отказались соблюдать карантин выходного дня. Но наиболее сообразительной оказалась именно Львовская мэрия, которая просто отменила выходные. Шах и мат, Кабмин!



Во Львове отменили выходные / Фото 24 канала



Мемы о карантине выходного дня / Фото из соцсетей

Оговорка по Мендель

COVID-19 не обошел и президента Владимира Зеленского. Правда, даже такую печальную новость пресс-секретарь Юлия Мендель смогла подать весело. Она ошибочно написала сообщение: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Конечно, через полчаса Мендель исправила свой пост, но это не уберегло ее от критики и волны забавных мемов.