Самые смешные мемы недели: Кабмин подложил свинью, Львов отменил выходные и оговорка по Мендель
Неделя выдалась насыщенной смешными событиями и курьезами. Среди главных тем для шуток украинцев стало сообщение пресс-секретаря президента Юлии Мендель о состоянии Владимира Зеленского. Ну и, конечно, не обошли вниманием карантин выходного дня и сообразительность Львовской мэрии.
Самые смешные мемы недели – читайте в материале 24 канала.
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Кабмин снова подложил свинью
11 ноября Кабинет Министров изрядно "осчастливил" украинцев, введя карантин выходного дня. Сказать, что люди были недовольны – это фактически промолчать. На фоне всеукраинского возмущения украинцы перекрывали трассы, а владельцы бизнеса устраивали пикеты. Однако были и те, кто превратил эту новость в шутку.
Львов сделал шах и мат
Немало городов в Украине отказались соблюдать карантин выходного дня. Но наиболее сообразительной оказалась именно Львовская мэрия, которая просто отменила выходные. Шах и мат, Кабмин!
Во Львове отменили выходные / Фото 24 канала
Мемы о карантине выходного дня / Фото из соцсетей
Оговорка по Мендель
COVID-19 не обошел и президента Владимира Зеленского. Правда, даже такую печальную новость пресс-секретарь Юлия Мендель смогла подать весело. Она ошибочно написала сообщение: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Конечно, через полчаса Мендель исправила свой пост, но это не уберегло ее от критики и волны забавных мемов.
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