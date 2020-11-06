Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений на определенный период времени для разрыва цепочки заболеваемости COVID-19. В то же время вариант с полным локдауном в Кабмине пока не рассматривают.

Среди ужесточения запретов – ответственность за неношение масок. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал премьер Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

Тем временем Минздрав готовит карантин выходного дня: будет ли работать транспорт

Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина,

– подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что вопрос введения карантина выходного дня в Украине сейчас обсуждают на уровне различных рабочих групп, экспертов, общества. Если до совместного решения дойдут, то об этом Минздрав сообщит дополнительно.

Премьер отметил, что правительство также постоянно коммуницирует с регионами. По его словам, отношение многих мэров к коронавирусу изменилось, вопрос перестал быть политическим.

Каждые 2 дня проходят селекторные совещания с регионами, а местные власти не игнорируют рекомендации правительства.

"Если власть в регионах просит не вводить дополнительные ограничения, то она берет на себя последствия. Это действительно – гибкая модель адаптивного карантина. Это даже часть реформы децентрализации, потому что руководители на местах больше не бегут от ответственности", – добавил глава правительства.

Меры, которые реализовывает правительство при пандемии:

Увеличение ПЦР-тестирований: с 200 в день в марте до 50 тысяч в сутки в октябре (до конца года планируется 75 тысяч). Выделили 2 миллиарда гривен.

Занятость коек: в начале эпидемии в Украине для приема больных COVID-19 были готовы 12,5 тысячи коек, а теперь – 42 тысячи. В середине ноября их должно быть 52 тысячи, 80% таких койкомест должны обеспечить кислородом (сейчас в резерве есть 23 тысячи койкомест).

Аппараты ИВЛ: в Украине есть 4 876 ИВЛ-аппаратов, из них задействованы сейчас – 638.

Обеспечение больниц кислородом: на эти нужды на предыдущей неделе направили почти 6 миллионов гривен.

Два уровня доплат для медиков, борющихся с коронавирусом: вопрос, по словам Шмыгаля, решен.

Уровень летальности COVID-19 в Украине

Шмыгаль также рассказал, что Украина имеет один из самых низких показателей в Европе по смертности от коронавируса.

Летальность от коронавируса в Украине составляет 1,8%. Это тот же уровень, что и в Германии. В Великобритании, к примеру, это – 4,3%, в Швеции – 4,4%, в Испании – 3%,

– заметил он.

Также Шмыгаль выразил соболезнования семьям, где люди умерли от осложнений коронавируса. Он добавил, что их жизнь – это сигнал всем украинцам беречь себя и принимать меры.