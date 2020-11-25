Если ситуация с коронавирусом в Украине не стабилизируется, Кабинет Министров может усилить карантинные ограничения на зимние праздники. В то же время правительство не будет вводить локдаун без предупреждения.

Сейчас специалисты прорабатывают различные предложения по усилению карантина. Об этом на брифинге 25 ноября заявил министр Кабмина Олег Немчинов, сообщает "Укринформ".

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Что сказал Немчинов

Мы изучаем результаты действенности карантина выходного дня. Наблюдаем определенную стабилизацию заболевания. Однако в случае роста – можем прийти к усилению тех или иных карантинных ограничений. Могут быть своеобразные ограничения и во время цикла новогодне-рождественских праздников,

– пояснил Немчинов.

По его словам, правительство представит предложения усиления карантина, чтобы население и предприниматели были готовы заранее.

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Правительство оценит результаты карантина выходного дня в начале декабря.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и введению локдауна на зимние праздники.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период праздников.

Кроме того, советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов подчеркнул, что жесткие ограничения следует вводить на 3–4 недели.

Обратите внимание! За сутки 24 ноября коронавирусом в Украине заразилось 13 882 человека. По состоянию на 25 ноября COVID-19 инфицировались 661 858 человек. Из них 307 778 больных уже выздоровели, а 11 492 – умерли.



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