В Кабмине пообещали заранее предупредить украинцев о локдауне на зимние праздники
Если ситуация с коронавирусом в Украине не стабилизируется, Кабинет Министров может усилить карантинные ограничения на зимние праздники. В то же время правительство не будет вводить локдаун без предупреждения.
Сейчас специалисты прорабатывают различные предложения по усилению карантина. Об этом на брифинге 25 ноября заявил министр Кабмина Олег Немчинов, сообщает "Укринформ".
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Что сказал Немчинов
Мы изучаем результаты действенности карантина выходного дня. Наблюдаем определенную стабилизацию заболевания. Однако в случае роста – можем прийти к усилению тех или иных карантинных ограничений. Могут быть своеобразные ограничения и во время цикла новогодне-рождественских праздников,
– пояснил Немчинов.
По его словам, правительство представит предложения усиления карантина, чтобы население и предприниматели были готовы заранее.
Вероятность введения локдауна на праздники: что известно
- Правительство оценит результаты карантина выходного дня в начале декабря.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и введению локдауна на зимние праздники.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период праздников.
- Кроме того, советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов подчеркнул, что жесткие ограничения следует вводить на 3–4 недели.
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