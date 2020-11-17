В Кабинете министров поручили Минфину создать частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания". Все для того, чтобы внедрить финансово-кредитные механизмы для обеспечения украинцев жильем.

В частности, общество должно предоставлять услуги финансового лизинга по недвижимости. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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В документе указано, что выделенные из бюджета средства используют для кредитов финучреждениям, чтобы выдавать ипотеки.

Справка. Средняя ставка по ипотеке в сентябре 2020 года опустилась ниже 13% годовых. О 10% – пока не говорят. В ближайшее время банки будут учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ипотеки. Подробнее об этом – читайте здесь.

Кампания также должна выделять средства для рефинансирования ипотечных кредитов и предоставлять консультации и техническую поддержку при внедрении финансово-кредитных механизмов.

Представители созданного общества должны ежемесячно отчитываться Минфину об использовании средств.

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В то же время Кабмин поручил Государственной казначейской службе открыть счет до регистрации необходимых документов.

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