Кабмин поручил создать условия для льготной ипотеки: что известно
В Кабинете министров поручили Минфину создать частное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания". Все для того, чтобы внедрить финансово-кредитные механизмы для обеспечения украинцев жильем.
В частности, общество должно предоставлять услуги финансового лизинга по недвижимости. Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Читайте также Ипотека под 10%: каковы скрытые проценты и как сэкономить
В документе указано, что выделенные из бюджета средства используют для кредитов финучреждениям, чтобы выдавать ипотеки.
Кампания также должна выделять средства для рефинансирования ипотечных кредитов и предоставлять консультации и техническую поддержку при внедрении финансово-кредитных механизмов.
Представители созданного общества должны ежемесячно отчитываться Минфину об использовании средств.
К теме С поправками Зеленского: Рада продлила действие моратория на взыскание долгов
В то же время Кабмин поручил Государственной казначейской службе открыть счет до регистрации необходимых документов.
Поделиться новостью