Кабмин предложил Верховной Раде разрешить принудительное поселение в определенных местах граждан России, находящихся на территории Украины. Но только тогда, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект №4327. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента.

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Что определяет закон

Закон определяет полномочия и задачи государственных органов по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период. Он будет действовать в соответствии с требованиями Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

Под интернированными лицами необходимо понимать лиц, которых подвергли интернированию,

– указали в тексте документа.

Интернирование означает принудительное поселение в определенных местах граждан государства, которые угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины. А также как находятся на территории Украины, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности Украины.

Задача законопроекта

Проект возлагает задачи по обеспечению:

сбора;

сопровождения;

охраны:

содержания военнопленных на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Аналогичные полномочия в отношении интернированных лиц вместе с тем возлагают на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы, местные государственные администрации.

Угроза национальной безопасности

Согласно своим основным задачам СБУ должна во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности государства. Также она должна сообщать о них Генштабу ВСУ.

Он должен принять решение об интернировании таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Обжалование решения

Интернированное лицо может обжаловать решение, в соответствии с законодательством. Его примут:

немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента об отмене военного положения;

при отсутствии причин, которые стали основанием для интернирования.

Укрзализныця обеспечивает в особый период перевозки железнодорожным транспортом военнопленных и интернированных лиц. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, которых интернировали, не несут админответственности за нарушение установленного срока пребывания в нашей стране на время их интернирования.

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