Кабинет Министров внес изменения в постановление от 2015 года о запрете ввоза в Украину российских товаров. Таким образом максимальные ставки пошлины на товары из России будут действовать еще один год – до 31 декабря 2021 года.

Пошлины на товары из России продлены еще на год: что известно

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 25 ноября. Трансляцию мероприятия Кабмин вел на своем ютуб-канале.

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Согласно документу, до 31 декабря 2021 года продлевается применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом и поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО. Говорится об импорте товаров, страной происхождения которых является РФ.

Постановление набирает силу со дня его публикации. Оно уже появилось на сайте Кабмина

Как объясняют такой шаг авторы постановления.

Россия в отношении Украины с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Поэтому к товарам с Украины Кремль применяет ввозные пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

С августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

С 1 июня 2019 года Россия разрешила вывозить в Украину отдельные товары только при наличии разрешений. Говорится, в частности, об угле и нефтепродуктах.

Указанные действия со стороны России наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли,

– отмечают авторы постановления.

Добавим, что Кабинет Министров на заседании 4 декабря 2019 года продлил на год действие пошлин в отношении товаров из России до 31 декабря 2020 года.

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Постановление Кабмина о продлении на год пошлины на российские товары / Cкриншот