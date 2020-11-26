В правительстве работают над тремя вероятными сценариями жесткого карантина. Фактически они отличаются лишь датами, но от них и зависят возможные потери предпринимателей.

Каждый из вариантов могут ввести в зависимости от ситуации с COVID-19. Пока она не слишком утешительная: ежедневно в Украине фиксируют все большее количество заражений. О 3 сценариях локдауна в Украине LIGA.net рассказал собеседник из Кабмина.

Между тем Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Первый сценарий

Он предусматривает введение жесткого карантина буквально сразу после принятия экономических законов, гарантирующих поддержку бизнеса.

По информации источника, локдаун могут ввести уже на следующей неделе, если рост случаев COVID-19 не замедлится. Срок ограничений – от 2 недель до окончания новогодних праздников.

Такой вариант считают самым болезненным и вообще – крайней мерой.

Второй сценарий

Согласно еще одному варианту, жесткий карантин в Украине могут ввести с 15 декабря. Он может длиться до окончания рождественских праздников.

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Этот вариант дает предпринимателям возможность подготовиться к ограничениям.

Бизнес должен быть предупрежден заранее, чтобы рестораторы, например, не закупили тонну рыбы, которая из-за локдауна протухнет,

– объяснили в Кабинете Министров.

Третий сценарий

Его считают самым удобным, впрочем, его введение зависит от количества больных и дальнейшего роста. Если сейчас ситуация несколько стабилизируется, то локдаун могут объявить с 29 декабря.

Продлиться он может 2 или 3 недели.

Как убеждены в "Слуге народа", он даст возможность легче пережить ограничения и спокойно завершить финансовые дела в конце года.

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